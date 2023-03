Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Ik voelde altijd de drang om slanker te zijn’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

’Al die plastische chirurgie van tegenwoordig, ik vind het maar lastig.’ Ⓒ Fotografie: Stef Nagel, Styling: Karin van der Knoop, Visagie: Astrid Timmer

Je moet maar durven: jezelf laten zien in je eigen kleding en daarna in een lingeriesetje van ons. Deze week Deusa Anacaona Marques (43). Ze heeft een relatie, is moeder van twee kinderen (25 en 13) en werkt als dansinstructeur.