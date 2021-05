’Ik viel 50 kilo af en kwam erachter dat mijn benen mooi en slank zijn’

„Mijn haar wilde ik al laten uitgroeien voordat er corona was. Ik was benieuwd hoe grijs haar me zou staan. De lockdown van de kappers was dus goed gepland, haha! In het afgelopen jaar ben ik 50 kilo afgevallen. Die verandering heeft me meer zelfvertrouwen gegeven, maar ik moest wel op zoek naar een nieuwe kledingstijl. Ik kwam erachter dat mijn benen mooi en slank zijn en draag nu dus vaker rokken of jurkjes. Het resultaat van mijn nieuwe look is heel mooi. Alleen aan de hakken moet ik nog wennen.”

Kapper Vincent: „De verschillende tinten in Yvonne’s haar wilde ik meer naar elkaar toetrekken door de punten en de aanzet met elkaar te matchen. Nu is het mooi wit en grijs, waar voorheen de punten beige en blond waren. Bij deze kleuren past een duidelijk gedefinieerde coupe en wat fellere kleuren in de make-up en kleding. Doe je dat niet dan wordt het al snel te flets.”

Visagist Carmen: „Yvonne heeft een mooi nieuw grijs kapsel. Ik heb gekozen om haar ogen neutraal te houden met nude-kleuren en ze verder geaccentueerd met een zachte eyeliner. De felle lippen steken mooi af bij haar nieuwe grijze haarkleur en passen goed bij de outfit.”

Stylist Karin: „Yvonne is veel afgevallen. Ze heeft hierdoor wel nog wat overtollig vel rond haar buik. Een broek met een elastieken rand zit dan het prettigst. Door het elastiek onderaan, staat hij heel hip met hakken. De kleuren zijn lekker expressief bij haar frisse grijze haar. Een felle kleur, zoals rood, past daar goed bij. Met beige erbij wordt het wat chiquer. De felle tas is een speelse knipoog naar de rest van de outfit.”

