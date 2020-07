Daghoroscoop 11 juli

VANDAAG JARIG

De planeet Venus speelt dit jaar in uw horoscoop een grote rol en dat betekent dat u in de liefde hemelse ervaringen kunt opdoen, maar tevens dat u vriendschap kunt sluiten met mensen die geloviger zijn dan u en die u spiritueel de weg kunnen wijzen. U kunt een religieuze doorbraak ervaren.

ZONDAG JARIG

Oppervlakkig gezien lijkt religie niet veel meer dan een stel rituelen die weinig met de ratio te maken hebben. Graaf je echter dieper dan kunt u er de zin van ontdekken. Uw geloofsleven zal zich verdiepen. Begint u een tweede huwelijk dan vindt u het ware geluk; een derde zal instabiel zijn.

RAM

Neem de leiding als er commerciële activiteiten of iets feestelijks moet worden georganiseerd. Uw handigheidjes hebben u een goede naam bezorgd. Heropen de communicatie met buren of vrienden met wie u ongewild overhoop ligt.

STIER

Maak werk af dat bleef liggen voor u met iets nieuws begint. Laat u uw enthousiasme niet ontnemen door negatief commentaar. Door te filosoferen komt u tot nieuwe inzichten. Vervang een slechte gewoonte door een goede.

TWEELINGEN

De kans dat dit een plezierig weekend wordt is even groot als de kans dat iemand het verknoeit. U zult mensen op wie u indruk wilt maken tegen u in het harnas jagen als u hen uw wil probeert op te leggen.

KREEFT

Uw gebruikelijke energie kan op een laag pitje staan. Zeg afspraken waarin u geen zin hebt af, het is nu belangrijker om uw batterij op te laden. U kunt humeurig zijn omdat een belangrijk bericht op zich laat wachten; beheers u.

LEEUW

Een familielid kan nieuws melden dat u in verwarring brengt. Ga binnenkort even bij diegene op bezoek. Besluiteloosheid kan u ervan weerhouden een belangrijke aankoop te doen en dat zal de kosmos welgevallig zijn.

MAAGD

Als u de wereld wilt veroveren zult u een goed plan moeten bedenken. Maak u geen zorgen over zaken die u toch niet kunt veranderen. De liefdesbarometer loopt op zodra u uw ware gevoelens onthult. Wacht niet te lang.

WEEGSCHAAL

Pas uw manier van leidinggeven aan als u van anderen afhankelijk bent om bepaalde zaken voor elkaar te krijgen. Tracht veerkrachtig te reageren als u wordt tegengewerkt en haak spontaan in op aangeboden suggesties.

SCHORPIOEN

Reserveer tijd voor uzelf om te bedenken wat u kunt doen aan een verdrietige situatie. Ook als u weinig vrije tijd hebt kunt u zich wel een paar uur inspannen voor een goede zaak. U bent slim genoeg om een probleem op te lossen.

BOOGSCHUTTER

Artistieke types zullen inspiratie vinden in de vrije natuur. Ga naar buiten en neem schetsblok of notitieboek mee. Doe enig zelfonderzoek voor u een lastig gesprek begint met uw partner. De weg naar geluk is zelden makkelijk.

STEENBOK

Neem geen risico met geld. Zeg gewoon “nee” als een voorstel u verwart of een angstig voorgevoel bezorgt. De kans dat u verlies lijdt is groot. Laat door een financieel adviseur een regeling opstellen voor uw oude dag.

WATERMAN

Vrienden kunnen proberen u te betrekken bij een geheimzinnig waagstuk waarvan alle betrokken beter zouden kunnen worden. Trap er niet in en wapen u met gezond wantrouwen. Heb in de liefde vertrouwen in uw overtuigingskracht.

VISSEN

Laat u niet opzadelen met de rekeningen van mensen die ze best zelf kunnen betalen. U bent de bank van lening niet! Geef alleen hulp waar dat controleerbaar nodig is. Cupido kan totaal onverwacht zijn pijlen op u richten.