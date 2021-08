Daghoroscoop 27 augustus - Doe iets wat niemand durft, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Jouw belangrijkste focus zal gericht zijn op kinderen, creativiteit, gezondheid, werk en plezier. Jouw gezondheid lijkt goed voor het grootste deel van het jaar; kwaadwillende planeten laten jou links liggen. Enig gevaar kan schuilgaan in het feit dat het je té goed gaat, dus blijf waakzaam.

RAM

Gebruik je verstand en vernuft om je toekomst uit te stippelen. Bouw een pensioen op of investeer in solide fondsen. Tijdens gesprekken met bijvoorbeeld de bank kun je op gunstige reacties rekenen. Je communiceert vandaag goed.

STIER

Je hebt een beschermengel. Geluk en voorspoed lijken jouw begeleiders. In bepaalde kringen geniet je een zekere faam; je bent gezaghebbender dan je denkt. Je kunt eindelijk geld incasseren dat je al lang toekomt. Blijf eerlijk en eerzaam.

TWEELINGEN

Doe vandaag waar je deze week niet aan toe bent gekomen. Invloedrijke lieden zijn bereid jou te steunen. Kom een nieuweling op het werk tegemoet; er kan een leuke vriendschap uit ontstaan. Klop jezelf niet op de borst.

KREEFT

Geld verdienen moet de voorkeur genieten boven recreatieve en sociale bezigheden, maar loop niet op de feiten vooruit. Handel lopende zaken af zodat ze je komende maandag niet ophouden. Overtreed geen regels.

LEEUW

Je bent slimmer dan anders waardoor je geniale oplossingen voor problemen kunt bedenken. Een geschikte dag voor een brainstorm; profiteer van de energie die je zelf genereert. Verheug je op een romantische avond met je geliefde.

MAAGD

Over je lijf mag je niet klagen; jouw bloed jaagt onstuimig, jouw geest is snel en je bent inventief. Maak een goed gebruik van dit alles. Communicatie wordt begunstigd; praat met mensen of ga op reis. Er kan jou goed nieuws bereiken.

WEEGSCHAAL

Je bent aan het eind van de week op je best. Zorg dat je je in elk opzicht kunt uiten, want er valt geld te verdienen en plezier te beleven. Vier een succes met een avondje uit en verwen jezelf en de uwen. Geniet van het goede.

SCHORPIOEN

Als je om iemand geeft, zijn compromissen aanvaardbaar, maar om een relatie gezond te houden moet je niet te veel toegeven. Doe jezelf geen geweld aan uit angst iemand te verliezen. Er kan bezoek langskomen en lang blijven.

BOOGSCHUTTER

Jouw verstand en inlevingsvermogen maken je speciaal geschikt voor een beroep dat met expressie of communicatie te maken heeft. Op een dag als deze kun je persoonlijke beperkingen overwinnen. Doe iets wat niemand durft.

STEENBOK

Plannen die weinig kans van slagen leken te hebben en voor veel gedoe hebben gezorgd, blijken toch te verwezenlijken. Sla met vrienden de handen ineen om een menslievend project van de grond te tillen en de wereld te verbeteren.

WATERMAN

Je hebt het voordeel vaak op het juiste moment op de juiste plaats te zijn. Gebruik je communicatieve vaardigheid om een deal of koop te sluiten. Jouw wilskracht is lastig te weerstaan. Presenteer je nu zoals je gezien wilt worden.

VISSEN

Neem je voor je algemene ontwikkeling op een hoger plan te brengen. Gesprekken met buitenlanders leveren nuttige informatie op; misschien kun je jouw bedrijf uitbreiden met een buitenlandse vestiging. Een prima dag voor onderhandelingen.

