Daghoroscoop 22 februari - Sterrenbeeld Boogschutter: Houd je gedeisd!

VANDAAG JARIG

Half mei zullen je interesses veranderen door de komst van Jupiter in jouw teken. Je intellectuele belangstelling neemt toe en ook communicatief zul jij de rest van dit jaar goed op dreef zijn. Studenten kunnen daar hun voordeel mee doen, maar ook ouderen kunnen succesvol studeren.

STERRENBEELD RAM

Jij zult de komende twee weken in toenemende mate geïnspireerd zijn. Je hebt krachten waarmee anderen rekening zullen moeten houden. Het zal niet meevallen weerstand te bieden aan jouw charisma. Liefde ziet er minder rozig uit.

STERRENBEELD STIER

Een compromis kan vandaag uitkomst bieden. Hanteer liever een zachtmoedige benadering dan jouw eigen wil door te zetten. Als je je ideeën analyseert zul jij in staat zijn ze met feiten te staven. Aan romantiek zal het niet ontbreken.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Gezamenlijke inspanning op het werk zal voordelig uitpakken. Coöperatie en bereidheid tot het sluiten van een compromis zorgen voor een vriendelijke atmosfeer. Jij bent vandaag in staat zaken vanuit een andere hoek te zien.

STERRENBEELD KREEFT

Let op jouw woorden en gooi er niet alles uit wat in je opkomt en waarvan je spijt zult krijgen. Maak duidelijk waar jij voor staat, dan zullen medewerkers ook open zijn omtrent hun motieven. Je zult weten waar je aan toe bent.

STERRENBEELD LEEUW

Het zal niet meevallen om erachter te komen wat de beste manier is om een negatieve reactie te voorkomen van mensen met wie jij wilt praten. Pak contact met een kind of vrouwelijke autoriteit subtiel aan als je ruzie wilt voorkomen.

STERRENBEELD MAAGD

Het kan geen kwaad psychologische hulp in te roepen als de manier waarop jij leeft ter discussie wordt gesteld. Geld of gedeeld bezit kan een bron van onenigheid worden tussen jou en jouw partner. Probeer problemen en emoties te begrijpen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Liefde staat vandaag niet onder een gunstige gesternte en er kan thuis dan ook ruzie ontstaan. Bespreek geen gevoelige onderwerpen, geld problemen of het gedrag van kinderen als je onenigheid tot een minimum wilt beperken.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Bemoei je met jouw eigen zaken en laat collega’s hetzelfde doen, want niets is vandaag wat het lijkt. Naarmate je meer je best doet om het anderen naar de zin te maken, zul jij meer problemen creëren. Haal een frisse neus.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Aangelegenheden van het hart zien er niet riant uit en zeker niet als jij in een romance met een collega verwikkeld bent. Houd je gedeisd als jouw partner zich emotioneel opstelt en streef naar vrede aan het huiselijk front.

STERRENBEELD STEENBOK

Er kunnen zich overdreven emoties van jou en de mensen om je heen meester maken. Iedereen lijkt geneigd iedere handeling en uitspraak persoonlijk op te vatten. Bevredig emotionele problemen niet met materiële dingen.

STERRENBEELD WATERMAN

Liefdesbanden kunnen meer tijd en aandacht vereisen. Tracht een eind te maken aan een ruzie binnen de familie door een bevredigend compromis te bedenken. Probeer op sociaal terrein wat selectiever te zijn.

STERRENBEELD VISSEN

Communiceer duidelijk om misverstanden en onplezierige situaties te voorkomen. Denk erover na hoe je jouw ideeën onder woorden moet brengen en verdiep je eens in spirituele normen en waarden. Geluk zit van binnen en niet in spullen.

