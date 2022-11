Melanie: ’Tikkies naar elkaar sturen doen we niet, dat vind ik maar raar’

„Ik geef mijn kinderen nog geen vaste taken in het huishouden. Als ze ouder zijn wil ik ze die wel geven, want ik vind het belangrijk dat ze zelfstandig worden. Ik merk dat Cihats moeder alles voor hem deed toen hij klein was. Cihat en ik hebben daar wel eens discussies over gehad.

Op de leeftijd van Aleyna smeerde ik bijvoorbeeld mijn eigen brood al, iets wat Cihat vreemd vindt. Hij is zo niet opgevoed. Die verschillen vind ik interessant. Ik weet niet anders dan dat dit normaal is en ik wil mijn kinderen ook de Nederlandse cultuur meegeven.

Het lijkt me niet dat als ze veertien zijn, ik nog steeds hun broodtrommel moet vullen. Daarnaast maak ik in het huishouden de regels, aangezien ik deze grotendeels op me neem.

Financieel

Cihat en ik hebben samen een eigen bedrijf in binnenhuisarchitectuur. Momenteel neemt hij hiervan de meeste taken op zich, zodat ik bij de kinderen kan zijn. Ik werk ongeveer één dag per week aan de boekhouding, dat kan prima vanuit huis.

Daarom doe ik ook het huishouden, want Cihat werkt vijf tot zeven dagen per week en maakt lange dagen. Ik verwacht dan niet van hem dat hij bij thuiskomst de was nog doet. Mijn kinderen helpen overigens wel mee in het huishouden, terwijl ik daar niet eens altijd om vraag.

Huishouden

Mijn kinderen hebben nog geen vaste taken in het huishouden, maar ik verwacht wel van ze dat ze hun eigen kamer opruimen. Andere huishoudelijke taakjes doen ze vaak uit zichzelf. Miraç pakt bijvoorbeeld soms de stofzuiger en Aleyna vraagt wel eens of ze de vaatwasser uit kan ruimen.

Als Cihat tijd heeft, neemt hij het koken van mij over. Hij vindt koken heel leuk en kan het ook goed. Mijn kinderen vinden de Turkse keuken het lekkerst. We praten met z’n allen ook nog steeds Turks, want we hebben nog familie wonen in Turkije. Wel zo handig als de kinderen hen nog kunnen verstaan op latere leeftijd. Als ik alleen met de kinderen ben, spreken we Nederlands. Die taal moeten ze ook beheersen.

Wat ik belangrijk vind in het huishouden is dat het eerlijk verdeeld is. Dat klinkt raar, omdat ik meer doe dan Cihat. Het voelt echter wel zo, want hij helpt waar nodig. Als de vuilniszak bijvoorbeeld vol zit, zet ik die voor de deur. Als Cihat dan de deur uitgaat om te werken, kan hij die mooi meenemen.

Afhankelijk

Volgend jaar ben ik van plan meer te gaan werken. Aangezien Cihat nu de kostwinnaar in huis is, ben ik financieel afhankelijk van hem en ik vind het een fijn idee om meer bij te kunnen dragen. We hebben wel allebei een eigen rekening, maar we delen alle kosten alsnog gelijkmatig.

Tikkies naar elkaar sturen doen we niet, dat vind ik maar een raar idee. We wonen en zijn samen, dus als het geld op is, dan is het op. En hoewel ik nu financieel afhankelijk van hem ben, is hij nu qua huishouden afhankelijk van mij. Dat is ergens ook eerlijk!”

