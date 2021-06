Mariska (45): ’Mensen verwachten niet dat ik al oma ben’

Voel jij je leeftijd?

„Leeftijd vind ik een relatief begrip. Ik ben energievol, maar een nachtje overslaan hoeft van mij niet meer. Als koeienboerin komt het voor dat ik er in de nacht uit moet, bijvoorbeeld wanneer we vermoeden dat er een kalf op komst is of als ik een ander geloei hoor dan normaal. Die gebroken nachten voel ik wel.

Ik had nooit gedacht dat ik boerin zou worden, want ik ben een geboren en getogen stadse. Mijn huidige man was al boer van beroep voordat ik hem leerde kennen. Zeventien jaar geleden kwam ik hem voor het eerst tegen in de McDrive toen mijn auto ermee stopte. Hij stond achter mij in de rij en stapte uit om me te helpen. Daarna vroeg hij of ik samen met hem binnen een milkshake wilde drinken. Het voelde meteen vertrouwd en na afloop gaf hij zijn nummer. Een jaar later stapten we in het huwelijksbootje.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik reinig twee keer per dag mijn gezicht en smeer deze daarna in met arganolie. Deze olie smeer ik ook in mijn blonde krullen als ik droog haar heb. Bij mij vind je geen kasten vol producten en ik zal ook niet zomaar een afspraak maken bij de schoonheidsspecialiste. Dat is niets voor mij.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Ja meestal wel en dat vind ik prima. Mensen verwachten alleen niet dat ik op mijn 45e al oma ben van twee mooie kleinkinderen. Zelf werd ik moeder op mijn zeventiende en mijn dochter op haar achttiende. Je hoort het vaker dat kinderen van tienermoeders zelf ook jong aan het ouderschap beginnen.

Bijzonder eigenlijk, want mijn dochter en ik waren zwanger in totaal andere omstandigheden. Ik beviel in een huis voor tienermoeders en mijn dochter bij ons op de boerderij. Zij en de baby hebben een jaar lang bij ons gewoond en de vader kwam elk weekend bij ons logeren. Op die manier konden ze in alle rust aan het ouderschap wennen en een eigen plekje zoeken. Dat lukte en inmiddels hebben ze ook een tweede kindje.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn krullen! Ze zijn het mooiste als ik de avond daarvoor ben gaan slapen met nat haar. Ik borstel mijn haar nooit, want dan ontploft het.”

Waarmee ben je minder blij?

„Dat ik gevoelig ben voor wallen. Je ziet het direct als ik niet goed heb geslapen, dus een goede nachtrust is essentieel. Meestal ga ik rond 21:30 uur naar bed, want om 04:30 uur gaat de wekker van mijn man en om 06:30 uur die van mij. Dat ritme houden we zeven dagen per week aan, omdat de koeien op ons wachten.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn spontaniteit en mijn open karakter. Ik steek mijn enthousiasme niet onder stoelen of banken. In de stad viel dat nooit zo op, maar hier op het platteland wel. Regelmatig hoor ik dat mensen het leuk vinden dat ik zo ben.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik ben veel verder dan ik ooit had durven dromen! Op mijn zeventiende was mijn grootste droom om een eengezinswoning met een tuin voor mij en mijn dochter te krijgen. Nu woon ik op een boerderij en run ik samen met mijn man een koeienbedrijf met 135 koeien.”

Wat houdt je jong?

„Dat zijn de kleinkinderen. De helft van de tijd zijn ze bij ons op de boerderij. Ze hebben hier dan ook hun eigen slaapkamer. Mijn dochter en ik grappen wel eens dat we co-ouderschap hebben, heerlijk! Niet iedereen begrijpt het dat ik dit zo leuk vind. Dan zeggen ze dat ik veel van mijn eigen tijd opoffer, maar zo voelt dat helemaal niet. Ik besteed juist heel bewust mijn tijd aan hen. Zij zijn degenen die mij (mede) gelukkig maken, dus waarom zou ik het niet doen?

Vriendinnen van mij hebben kinderen in dezelfde leeftijd als mijn kleinkinderen, soms gaan we samen op pad met het kroost. Over het leven op de boerderij en het jonge omaschap ben ik begin dit jaar gaan bloggen, zodat iedereen kan meelezen hoe leuk het (jonge) omaschap is.”

Heb je een levensles?

„Geluk zit in herinneringen en niet in spullen. Zo heb ik er altijd al ingestaan. Toen ik net moeder was, had ik een bijstandsuitkering en leefden we op een klein budget. Dat betekende dat ik onze kleding altijd bij de kringloopwinkel kocht en ik soms een week lang vissticks at. Hierdoor kon ik minimaal sparen en nam ik mijn dochter eens in de zoveel tijd mee naar een pretpark of de dierentuin. Dat zijn geluksmomenten die ik nooit vergeet.”

