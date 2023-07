Praat Mee: Moeten er zwaardere sancties komen tegen hondenpoep op de stoep?

Inwoners van Béziers moeten verplicht een gratis speekselstaal van hun hond laten afnemen. Dat kan bij de dierenarts, op kosten van de gemeente. Dat DNA komt dan in een databank terecht en baasjes krijgen een genetisch paspoort voor hun viervoeter. Als zij hun hond uitlaten in het historisch stadscentrum van Béziers, moeten ze te allen tijde die identificatie kunnen voorleggen. Kunnen ze dat niet, dan krijgen ze een boete van 38 euro. Tegelijkertijd zal de gemeente DNA-stalen afnemen van achtergelaten hondenpoep. Die stalen worden dan door de databank gehaald, en zo kan het bestuur de baasjes opsporen. Zij krijgen dan een schoonmaakfactuur voorgeschoteld van 122 euro. „De hondenpoep op de stoep is een ware plaag”, vindt de burgemeester. „Elk jaar is onze stad zo’n 80.000 euro aan schoonmaakkosten kwijt. Ik vind dat meer gemeenten dit voorbeeld zouden moeten volgen.”

Praat mee

Wat vind jij? Heeft de burgemeester van Béziers gelijk en moeten er ook in Nederland zwaardere sancties komen op hondenpoep op de stoep? En zou zo’n DNA-paspoort een goede remedie zijn om mensen zich fatsoenlijk te laten gedragen? Of moeten we ons niet te druk maken over hondenpoep; het hoort er nou eenmaal bij. Praat mee via onze Facebookpagina!

Reacties op Twitter

Ann denkt dat een DNA-paspoort voor honden ook in Nederland geen overbodige luxe zal zijn.

Desiree is van mening dat het hondenbezit in grote steden helemaal aan banden moet worden gelegd.

Rhodelia noemt dierenpoep de natuurlijkste zaak van de wereld.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.