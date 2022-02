10 keer de leukste films voor Valentijnsdag

Liefde zonder grenzen (2021)

We volgen de liefdeslevens van de zussen Eva en Lieke, hun broer Maarten en vader Ferry. Deze romantische komedie neemt je mee in hun verschillende levens, met alle problemen van dien: een relatie met iemand uit een andere cultuur, erachter komen dat je niet hetero bent, leven met een ernstige ziekte... Zal de liefde overwinnen? Liefde zonder grenzen kijk je via Pathé Thuis.

Love Hard (2021)

Wat als je je tindermatch wil verrassen met een bezoekje, maar hij een catfish blijkt te zijn? Het overkomt Natalie wanneer ze van Los Angeles naar New York vliegt voor Josh. De man op Josh’ foto’s, Tag, blijkt een vriend van hem te zijn. Josh belooft Natalie te koppelen aan Tag. Deze romcom is te zien op Netflix.

The Royal Treatment (2022)

Als Izzy en haar collega-stylisten de kans krijgen om de haarstyling voor een koninklijk huwelijk te doen, leren ze prins Thomas kennen. Hij gaat niet trouwen voor de liefde, maar om familieproblemen op te lossen. Ondertussen laat Izzy hem zien hoe het gewone leven eruit kan zien. Voor wie kiest Thomas, zijn verloofde of toch Izzy? De film is te zien op Netflix.

Niks Vreemds Aan (2021)

Suus en Mats hebben een heerlijk gewoon leventje met elkaar. De passie in hun huwelijk is alleen weggevaagd. Daarom meldt Suus haar en Mats aan bij een swingers-app in een poging om de passie terug te brengen. Deze hilarische film is te zien via Pathé Thuis en Videoland.

The Half of It (2020)

Ellie is een verlegen maar slimme middelbare scholier. Ze verkoopt essays aan haar klasgenoten, wanneer Paul haar inhuurt. Hij wil Ellies hulp om het hart te veroveren van Aster, het meisje op wie hij verliefd is. Paul is niet zo welbespraakt en wil dat Ellie liefdesbrieven en sms’jes stuurt naar Aster onder zijn naam. Maar wat gebeurt er als Ellie erachter komt dat zij ook gevoelens voor Aster heeft? Bekijk het op Netflix!

Zwaar Verliefd! (2018)

Dierenarts Isa valt voor Ruben nadat ze zijn hond redt van een chocoladevergiftiging. Ze is onzeker over haar lichaam en sleept zichzelf naar de sportschool. Wanneer haar zelfvertrouwen de lucht in schiet, besluit ze voor hem te gaan. Lukt het Isa om Ruben voor haar te winnen? Je kijkt Zwaar Verliefd! op Netflix, Videoland en Pathé Thuis.

Zwaar Verliefd! 2 (2021)

Isa en Ruben gaan samenwonen. De spanning verandert in een dagelijkse sleur en opeens komen er concurrenten in het spel. Isa ontmoet de perfecte collega, terwijl Ruben een klus krijgt bij een erg aantrekkelijke vrouw. Kijk hoe de liefde van Isa en Ruben op de proef wordt gesteld op Netflix of Pathé thuis.

The Notebook (2004)

Deze klassieker blijft altijd goed! Twee geliefden worden uit elkaar gedreven door klassenverschillen en oorlog. We volgen het verhaal vanaf de jaren 40 tot het heden. Je kijkt deze romantische film via Pathé Thuis en Netflix.

Fifty Shades of Grey (2014)

Nog een film die je misschien al hebt gezien, maar perfect is voor een sensuele Valentijn: als Anastasia is afgestudeerd, neemt ze voor haar zieke vriendin Kate een interview over. Ze komt oog in oog te staan met entrepreneur en miljardair Christian Grey. Het is het begin van een unieke en erotische relatie. Via Netflix, Videoland of Pathé Thuis kun je de film kijken. Heb je het eerste deel al gezien? Probeer dan Fifty Shades Darker (2017) of Fifty Shades Freed (2018).

Sex and the City (2008)

Yes, Sex and the City! Carrie wil een grote stap zetten in haar relatie, maar alles gaat mis. Haar beste vriendinnen Charlotte, Miranda en Samantha zijn er gelukkig om haar op te vangen. Dit fantastische verhaal over liefde en vriendschap bekijk je via Netflix of Pathé Thuis.