Lisanne vertrok naar Nepal: ’In Nederland wordt een goeroe vaak verkeerd uitgelegd’

„Nederlanders zijn heel nuchter: wat je niet ziet, is er niet. In Nepal zijn ze meer bezig met voelen dan met zien. Ik wilde daar graag meer over leren en besloot dat de beste plek om dat te doen een ashram was. Dat is een leefgemeenschap, onder leiding van een goeroe, waar mensen samenkomen om spirituele teksten te lezen en yoga en meditatie-oefeningen te doen. In ruil voor mijn verblijf vertaal ik Engelse boeken naar het Nederlands, geef ik les aan kinderen en houd ik de administratie bij.

Sekte

In eerste instantie vonden mijn ouders en vriendinnen het best spannend. Nepal is niet om de hoek en wonen in een ashram doet ook niet iedereen. Ze drukten mij op het hart voorzichtig te zijn. Waarschijnlijk dachten ze dat ik me aansloot bij een soort sekte, haha. In Nederland wordt een goeroe vaak verkeerd uitgelegd, terwijl het simpelweg iemand is die het spirituele pad heeft bewandeld en zijn ervaringen deelt om anderen op weg te helpen. Mijn ouders zien dat ik het hier enorm naar mijn zin heb, ik houd ze ook goed op de hoogte. Zorgen maken ze zich allang niet meer.

In Nederland had ik een baan bij een sportwinkel, deed ik vrijwilligerswerk en was ik gek op hardlopen. Nu sta ik om kwart voor vijf ’s ochtends op en vul ik mijn dag – na een koude douche – met het lezen van mantra’s, yoga en mediteren. Een tv hebben we niet en mis ik ook niet. Wel familie en vrienden. En een verwarming! Hier zakt de temperatuur soms onder het nulpunt en dan is het binnen net zo koud als buiten. Maar ach, ook daar wen je aan: slapen kan ook met een winterjas aan. Of ik hier voorgoed blijf? Nee, maar voorlopig zit ik hier op m’n plek. Gelukkig merk ik in dit kleine dorpje weinig van corona, we leven hier liever een waardevol leven dan ons op te sluiten in angst.”

