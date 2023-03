’Mijn geheime affaire maakt het werk veel leuker’

„Het begon allemaal met een mailtje dat hij stuurde over een foto van mij in een regionale krant. Hij vond dat ik er goed op stond. Ik weet nog dat ik dacht: ’Wat een cliché...’ Toch mailde ik bijdehand terug, waarop hij natuurlijk ook weer antwoordde. En voor ik het wist, mailden we zo ongeveer non-stop met elkaar.

Getrouwd

Ik vond het spannend al die flirterige mailtjes, maar ik wist ook dat het eigenlijk niet mag. Een relatie op de werkvloer wordt binnen onze organisatie niet geaccepteerd en daarnaast: hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Het laatste wat ik wil, is het verwoesten van een gezin en huwelijk.

Toch bleven we elkaar mailen en zat ik met een big smile achter mijn computer. Toen de vrijdagmiddag naderde, vroeg hij mijn nummer, zodat we ook in het weekend contact konden houden.

Weekend

Die vrijdagavond zat ik op de bank met bonkend hart non-stop te appen. Toen hij op zondagavond appte dat we elkaar de volgende dag eindelijk weer zouden zien, werd ik bijna misselijk van blijdschap, spanning en opwinding.

Die avond kon ik niet slapen en de volgende ochtend probeerde ik wel tien verschillende outfits voordat ik naar kantoor reed. Toen ik zijn auto zag begon ik te trillen van de zenuwen. Toen onze blikken elkaar op de gang kruisten werd ik knalrood. Ik durfde en kon niets zeggen, was veel te bang dat iemand iets zou merken.

Parkeerplaats

’s Middags mailde hij dat hij het niet langer hield; hij wilde me zoenen en voelen. Ik wilde niets liever, maar was ook een beetje bang. Wat als iemand ons zou betrappen? Toch spraken we na het werk af op een parkeerplaats langs de snelweg.

Ik parkeerde mijn autootje naast zijn leasebak en het was onwennig en spannend en raar. Ik begon direct te ratelen over de manager, drukte op kantoor en trage laptop. Maar hij stapte naar voren, pakte mijn gezicht vast, keek me aan en zoende me op mijn mond. Die eerste kus duurde minuten en was geweldig!

Een nacht

Sindsdien spreken we bijna dagelijks af op onze geheime plek. Niet alleen om te zoenen, maar ook om over werk en onze relatie thuis te praten. We kunnen eindeloos met elkaar praten en na onze ontmoeting kletsen we gewoon weer verder via de mail of app. Heel soms spreken we ’s avonds af en we hebben ook al een keer een nacht samen doorgebracht.

Soms begint hij erover dat hij weg wil bij zijn vrouw en dat hij verder wil met mij, maar ik zie dat niet zitten. Ik wil geen ’echte’ relatie met hem en ik wil al helemaal niet dat hij zijn gezin in de steek laat voor mij. Een toekomst samen hebben wij sowieso niet; ik wil namelijk ooit kinderen en hij niet meer.

Extra lange dagen

Het verstandigst en eerlijkst zou dan ook zijn om te kappen. Niet alleen omdat het niet eerlijk is tegenover zijn vrouw, maar ook omdat het mij geen stap verder brengt.

Maar ik krijg gewoon geen genoeg van hem en zijn aandacht, hij maakt mijn werk zoveel leuker! Elke dag stap ik zingend in de auto en op kantoor ben ik vrolijk. Ook maak ik extra lange dagen, gewoon, omdat hij dan dichtbij me is. Zou ik er ooit mee kunnen stoppen?”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen.

