’Het voelt raar om in m’n eentje een fles open te trekken’

Deze week op de kop af een jaar geleden. Mijn vrouw staat in de deur van de badkamer. In haar hand dat ding dat van een afstandje niet te onderscheiden is van een thermometer. Ze toont me het schermpje. ’Zwanger’ staat er. En ’3+ weken’.

Wijntjes

Zuinigjes antwoord ik: „Oké.” Ben ik niet blij? Zeker wel. Het is alleen allemaal nog zo vroeg en onzeker, ik wil niet te enthousiast zijn. Maar dat ben ik natuurlijk wel. Ik word die nacht vaker wakker dan normaal en iedere keer spookt dezelfde bijzondere gedachte door mijn hoofd: ’Ik word vader’. Onvoorstelbaar. Ook mijn vrouw denkt aan niets anders. Alleen zie ik bij haar de volgende ochtend een bezorgde blik. De bezorgdheid die er vanaf nu voor altijd zal zijn.

„Kam, weet je nog vorige week? Op mijn verjaardag? Toen heb ik toch wel meer wijntjes gedronken dan goed is.” ’Een paar wijntjes amper drie weken na de bevruchting, hoe erg kan dat nou zijn?’ denk ik. Maar de toon voor de komende maanden is gezet. Geen druppel alcohol meer. Geen wijn, geen champagne. Hoewel… Bij het bubbeltje hoor ik de vraag: ’Mag ik een slokje?’ Gelukkig maar.

Wij

Zelf hang ik niet de geheelonthouder uit. Dat laat ik over aan de mannen die zeggen: „Wij zijn zwanger.” Toch voelt het raar om in m’n eentje thuis een fles open te trekken. En als we uiteten gaan, is proosten met thee ook niet het meest gezellige. Ik besef dat dit nog even zal duren, want ook tijdens het geven van de borstvoeding gelden dezelfde, strikte voorwaarden.

Vrienden vertelden dat hun zoontje na drie maanden plotseling de hele nacht doorsliep. Ondanks de kater ging de volgende ochtend de vlag uit. Totdat ze zich realiseerden dat zij de avond ervoor voor het eerst een paar wijntjes had gedronken. Zouden die het zijn geweest? Ik wil het graag weten. Het bevrijdende woord komt tijdens de borstvoedingsworkshop. De boezemvriendin antwoordt ontspannen de vraag over alcohol: „Eén glaasje kan zeker, mits je daarna twee uur wacht met voeden.” Daar moet op gedronken worden. Proost!

