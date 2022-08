Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine Juf Rona: ’Soms ontploft een leerling tijdens de les’

Door Tanja Spaander Kopieer naar clipboard

„Nu ben ik écht met de kinderen bezig. Door te weten waar precies hun pijnpunten zitten, kan ik ze beter helpen.” Ⓒ Astrid Zuidema

Liefde voor hun leerlingen hebben ze allemaal, maar docenten zien als geen ander óók de moeilijke kanten van het vak. Brutale kinderen, lastige ouders, werkdruk - dit is het eerlijke verhaal van Rona Hatzmann (47). Ze is docent Frans op het middelbaar speciaal onderwijs. Rona is getrouwd en heeft twee dochters (17 en 14).