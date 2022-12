Minnaressen over hun eenzame kerst: ’Ik gluurde in zijn huis’

In de wacht

Moniek (28): „Als je een affaire met een getrouwde man hebt, sta je altijd in de wacht. Met kerst heb ik het daar moeilijker mee dan in de rest van het jaar. Ik kan hem niet bellen: te riskant. Ik kan hem niet appen of mailen: alles wat ik opschrijf, kan hem verraden. In een zwak moment ben ik weleens door zijn straat gereden op kerstavond. Lichten aan in zijn huis, kerstboom opgetuigd, zijn vrouw liep druk heen en weer. Ik hou zoveel van hem dat ik huilend naar huis ben gereden. Het liefst was ik er toen mee gestopt. Wat me tegenhield was dat ik dan niemand meer zou hebben. In januari was hij er weer voor me: geheime dates, stiekem kussen op ons kantoor. Toen was het voor mij weer een beetje feest.”

Tien minuten

Marloes (41): „Mijn minnaar dacht me een plezier te doen door tijdens de feestdagen mij tien hele minuten van zijn kostbare tijd te gunnen, waarin hij duidelijk seks wilde, maar het wel allemaal snel-snel moest. Ik was toch al een beetje op hem afgeknapt en zei: ’Tuurlijk joh, kom maar.’ Hij kwam binnen met zijn broek al los en stond toen tegenover mijn moeder en een stel vriendinnen met wie ik had afgesproken. ’Dit is ’m dan. Getrouwd en drie kinderen,’ zei ik. En wég was hij. Het was ook het einde van die scharrel. Hij vond dat ik hem voor gek had gezet. Ik vond dat hij respectloos met mij omging. Dan ben je snel uitgepraat.”

Komt allen tezamen

Aafje (38): „Hij zou met zijn gezin naar de kerk gaan en ik besloot ook te gaan. Hij schrok zich wezenloos toen hij me zag. Het werd een heel raar toneelstukje waarbij we net deden alsof we elkaar amper kenden, terwijl we die middag nog seks hadden gehad. Ik genoot daarvan, de schijnheiligheid van die situatie. En zijn verwilderde blik, alsof ik voor de kerststal over zijn ontrouw zou vertellen. Als je de andere vrouw bent, moet je altijd de macht houden.”

Knoop doorgehakt

Angelique (53): „Op Derde Kerstdag stond hij voor mijn deur met een paar tassen. Hij had eindelijk de knoop doorgehakt. Tijdens de jaarwisseling proostten we op elkaar en op het nieuwe jaar. We wisten toen nog niet hoeveel ellende zijn scheiding zou opleveren, maar die dagen na kerst, dat hij voor het eerst helemaal van mij was, waren hemels. Dat was in 2005, we zijn inmiddels zeventien jaar en twee kinderen verder. Soms trekt de Andere Vrouw wél aan het langste eind.”

Cadeautje

Renske (48): „’Ik heb een kerstcadeau voor je,’ zei hij vorig jaar. ’Ik heb tegen mijn vrouw gezegd dat ik bij haar wegga.’ Van het ene moment op het andere zag ik hoe mijn leven zou zijn met deze man – en wilde ik hem niet meer. De spanning was eraf, ik wist dat ik elke avond naar het journaal met hem zou moeten kijken en dat wilde ik niet. Het werd een hele toestand. Hij is teruggegaan naar zijn vrouw. Die heeft hem tot Pasen het leven zuur gemaakt, daarna is hij alsnog bij haar weggegaan.”

Last Christmas

Bianca (58): „Alleen een vent die zijn vrouw bedriegt, denkt dat een foto van zijn piemel aan zijn minnares sturen met de woorden ’kerstcadeautje voor jou’ een goed idee is. Ik heb ’m aan zijn vrouw laten zien toen ik haar bijpraatte over wat er gaande was en gaf haar het kaartje van een goede advocaat. Ik was klaar met hem.”

De rubriek ’Opgebiecht’ is gebaseerd op waargebeurde verhalen. Namen zijn gefingeerd.

