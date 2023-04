Daghoroscoop 8 april - Sterrenbeeld Stier: Rust is essentieel!

VANDAAG JARIG

Terwijl spiritualiteit de laatste jaren een bron van plezier kan zijn geweest en je kon doen en laten wat je wilde, zal je dit jaar wat serieuzer moeten zijn. Focus op je mentale weerbaarheid en neem afstand van trivialiteiten. Het wordt een jaar van stevig en gedisciplineerd aanpakken.

ZONDAG JARIG

Houd je niet langer bezig met overbodige vragen, die misschien interessant zijn maar je afleiden van de essentie van het bestaan. Kies het pad dat jij wil gaan en blijf daarop. Streef naar haalbare resultaten, die jou vanzelf zullen aanwaaien en door gewoon te doen wat je moet doen.

MAANDAG JARIG

Met Saturnus als carrièreplaneet kun je een verandering in je loopbaan meemaken die voor jou van groot belang zal blijken. Werken moet iets meer gaan betekenen dan geld verdienen en succes vergaren. Het financiële plaatje ziet er goed uit; technologische kennis zal daarin een hoofdrol spelen.

STERRENBEELD RAM

Ontspan en ga doen wat je graag doet. Je kunt onbewust in een kordate stemming zijn. Het weekend kan memorabel worden door een etentje met een speciaal iemand. Om indruk te maken moet je je niet te dominant gedragen.

STERRENBEELD STIER

Laad in de eigen vertrouwde omgeving de batterij weer op. Rust is essentieel voor jouw welzijn, zeker als je de laatste tijd te maken had met stress. Stress kan ook opspelen als je je te veel bemoeit met de mensen die je liefhebt.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Doe je best om aan jouw dagindeling iets toe te voegen zodat je je niet verveelt. Geef een creatief project waaraan je werkt een persoonlijke touch. Schenk aandacht aan kleine gezondheidsproblemen; laat gebit en ogen nakijken.

STERRENBEELD KREEFT

Je kunt ten prooi vallen aan rusteloosheid en dat zal jouw keuzes en daden bepalen. Er kan veel worden volbracht als je opgekropte energie in de juiste richting leidt. Veel draait om inzet; als je niet mikt, kun je niets raken.

STERRENBEELD LEEUW

Een bijeenkomst of discussie kan veel losmaken, maar weinig inhoud hebben. Je kunt wat agressief zijn; zing een toontje lager als je niet in een conflict terecht wil komen. Bedenk een manier om je nuttig te maken voor de maatschappij.

STERRENBEELD MAAGD

Een gunstig weekend voor activiteiten op velerlei gebied; gebruik je doorzettingsvermogen. Reken op de hulp van anderen; vele handen zullen jouw werk lichter maken. Moet je werken, dan zal jij het druk maar plezierig hebben.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Let goed op jouw veiligheid, ook als je aan sport doet. Volg de juiste procedures om risico’s te beperken. Zet je niet af tegen werk dat jij vervelend vindt; het is van belang dat degenen van wie je houdt, van jou blijven houden.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Door verwarring en spanningen kun je aan zaken zwaarder tillen dan ze zijn. Laat ze rusten als de juiste oplossingen of woorden niet te vinden zijn. Als je allergisch bent, kan je gevoeligheid nu toe- en je immuniteit afnemen.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Sta open voor een afwijkende mening als je betrokken raakt bij een gesprek over een filosofisch onderwerp. Dat is vooral van belang als je te maken hebt met iemand wiens sociale of etnische achtergrond anders is dan de jouwe.

STERRENBEELD STEENBOK

Blijf langer onder de dekens; afgenomen vitaliteit kan toe zijn aan herstel. De sterken onder jullie kunnen tonen wat ze waard zijn. Anderen kunnen pure koppigheid of een opvallend uithoudingsvermogen aan de dag leggen.

STERRENBEELD WATERMAN

Los van reden of oorzaak kan een tijdelijk afscheid een ellendige ervaring zijn, maar tegenwoordig is contact onderhouden niet echt een probleem. Mensen die net terug zijn van een reis kunnen jou doen besluiten te gaan sparen.

STERRENBEELD VISSEN

Alleen met samenwerking lijkt een doel bereikbaar, al kan dat even duren. Reken niet op vooruitgang zolang er geen win-win situatie ontstaat. Met inzet van veel energie kan de top worden bereikt; goede bedoelingen zijn niet genoeg.

