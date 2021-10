Simone Kleinsma: ’Ik ben nooit echt een oma geweest, meer een raar vriendinnetje’

Premium Entertainment

Hommage aan Guus Verstraete in Beeld en Geluid

André van Duin, Joop van den Ende en Ron Brandsteder werken mee aan een hommage aan de vorig jaar overleden televisieregisseur Guus Verstraete. De presentatie van dit theaterprogramma in Beeld en Geluid in Hilversum is in handen van Paul de Leeuw.