Daghoroscoop 27 april - Het kan een ingewikkelde dag worden, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Venus, de planeet die jouw welzijn bevordert, beheerst je horoscoop. Dat is op zichzelf een positief teken – gezondheid is belangrijk voor jou. Maar Venus sjeest ook in hoog tempo langs andere segmenten waardoor je met kortdurende fysieke trends te maken krijgt en mogelijk foute diagnoses.

RAM

Alles wat op papier gezet moet worden zal soepel verlopen, of dat nu met verkoop, een rapport of literatuur te maken heeft. De komende twee dagen zijn geschikt om jou uiterlijk op te poetsen met een nieuw kapsel of kledingstuk.

STIER

Iets ongebruikelijks wat je niet eerder hebt meegemaakt kan je alerteren. Wees je bewust van de meedogenloze gevoelens die je wel eens tegenover anderen hebt. Probeer een confrontatie te vermijden. Grieven moet je bespreken, niet koesteren.

TWEELINGEN

Het lijkt een dag van ups en downs te worden. Routinewerk kan daaronder vallen, zorg dus voor variatie om de druk te verminderen. Een ingewikkelde romance vraagt om een zachte aanpak om pijnlijke scènes te voorkomen.

KREEFT

Je zult geen moeite hebben met het doorvoeren van veranderingen. Denk echter tevoren goed na, als het moeilijk zal zijn deze later ongedaan te maken. Denk aan de lange termijn als je een beter salaris voor saaier werk wordt geboden.

LEEUW

Het kan een ingewikkelde dag worden met kwesties die met reizen, onderwijs of culturele waarden te maken hebben. Ga aan de slag en doe wat je moet doen. Met een persoonlijke of professionele partner kan spanning ontstaan.

MAAGD

Een intens moment leert je iets over de wereld in het algemeen en je eigen leven in het bijzonder. Je kunt een grote verandering tot stand brengen en daar veel voldoening aan ontlenen. Hard werken wordt beloond met promotie of geld.

WEEGSCHAAL

Streef ernaar een doel te bereiken of een wens te vervullen die zorgt voor financiële stabiliteit. Je kunt jouw carrière en zakelijke belangen significant beïnvloeden doordat je goed bent in het formuleren van plannen en ideeën.

SCHORPIOEN

Richt je aandacht op kleine dingen die gedaan moeten worden en op je routine. Een roddelende collega kan de sfeer op de werkvloer verzieken en het laatste dat je wilt is om met diegene in één adem genoemd te worden.

BOOGSCHUTTER

Er kan een beroep worden gedaan op je leidinggevende kwaliteiten. Je beschikt over extra energie die je het liefst zult steken in research, zeker als je studeert. Gebruik de huidige positieve trend ook om jouw liefdesleven te stimuleren.

STEENBOK

Tijd die je rustig thuis doorbrengt is goed besteed, al kun je een paar maal worden gestoord. Een ongebruikelijke droom kan de oplossing bieden voor een onzichtbaar probleem. Bespreek het met iemand die daarover objectief kan oordelen.

WATERMAN

Niets lijkt onmogelijk. Een sterke kosmische invloed versterkt jouw concentratievermogen. Enthousiasme en motivatie zal anderen ertoe brengen zich in te spannen. Je populariteit neemt toe, ook al stel jij je zich gereserveerd op.

VISSEN

Ongefundeerde angst kan je achtervolgen en je meer stress bezorgen dan je aan kunt. Wat je ook gaat doen, maak geen schulden. Als je van plan bent een auto of apparatuur te kopen, blijf dan uit de buurt van de meest blitse modellen!

