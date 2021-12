Vind jij een genderneutrale opvoeding een goed idee?

Verontwaardiging

Op social media luidt er verontwaardiging over de wens tot een genderneutrale opvoeding die Famke Louise eerder kenbaar maakte. Famke zei namelijk tijdens de genderrevealparty in documentaire Famke & Denzel: Een Nieuw Begin: „Een echte man maakt een man, hè.”

Op Instagram gebruikte ze daarnaast in de aankondigingspost over haar verwachte zoontje blauwe hartjes. Daarop volgde verbazing in de reacties. „Hoezo genderneutraal opvoeden als je nu al zegt ’Het is een jongen’?” reageerde iemand. Een ander schreef: „Je geslacht is anders dan gender. Waarschijnlijk gaan ze het geslacht niet ontkennen, maar geven ze hem gewoon alle vrijheid.”

Dus wat houdt genderneutraal opvoeden precies in? Volgens het Centrum voor Jeugd en Gezin Leiden gaat het erom dat je je kind zo weinig mogelijk in een ’meisjes- of jongenshokje’ duwt. „Misschien denk je dan dat alles neutraal moet zijn, maar dat is juist niet het geval,” lichten zij dit toe. Er wordt bijvoorbeeld geadviseerd om juist een breed aanbod van speelgoed aan je kind te geven. Zo kan het kind zelf bepalen wat het leukst is en uitvinden waar eventuele talenten liggen.

De discussie leeft ook op Twitter. Twitteraar Zehra is verbaasd over de acties van Famke Louise.

Marion staat daar recht tegenover: ze is van mening dat de rapper juist het verschil begrijpt tussen sekse, geslacht en gender.

Remco is het duidelijk niet eens met de opmerking van Famke Louise.

Deze twitteraar vindt dat we de rapper niet zo moeten belasten.

