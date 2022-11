’Ik walg van zijn bierbuik’

De vraag

„Lieve Miriam, Toen ik mijn man net leerde kennen stond hij minimaal drie keer per week in de sportschool en zag hij eruit om door een ringetje te halen. Dat was een van de dingen waarop ik viel. Zelf houd ik er ook van om er verzorgd uit te zien dus ik ging er vanuit dat dat voor hem ook een soort van tweede natuur was om er gewoon goed uit te zien.

Maar na het eerste ’fopjaar’ ging het bergafwaarts. In eerste instantie dacht ik nog dat het van tijdelijke aard was. Dat hij gewoon even geen zin had om te trainen of zo. Inmiddels weet ik beter. Hij zit liever onderuitgezakt op de bank met een biertje dan dat hij moeite doet om er voor mij gewoon lekker uit te zien. Alsof hij dacht ’de buit is binnen, ik hoef er niets meer voor te doen’.

Ik heb geen zin om hem mee te slepen naar de sportschool, het moet toch vanuit zichzelf komen? Sorry hoor, maar natuurlijk duik ik veel liever op een verzorgd en afgetraind lijf dan op een bierbuik. Hoe zorg ik er weer voor dat mijn man er moeite voor doet om door mij aantrekkelijk gevonden te worden?”

Het antwoord

Miriam: Persoonlijk houd ik absoluut niet van mannen met een strakke buik, omdat ik dan het gevoel zou hebben dat ik de mijne steeds in moet houden. Maar hé? Ik ben 54. Jij lijkt mij een stuk jonger. Wat zeg ik? Je lijkt mij nog in de bloei van je leven en ik kan me zo goed voorstellen dat jouw man die ooit een fitboy leek te zijn jou nu het gevoel geeft dat de buit binnen is. Met name omdat je zelf aangeeft dat een goed verzorgd uiterlijk voor jou heel belangrijk is.

Laat ik maar eens beginnen met slecht advies. Je zou overal schaaltjes neer kunnen zetten met worteltjes en stukjes komkommer en hem elke avond een lichte maaltijd voor kunnen schotelen. Of je zou naast hem op de bank kunnen gaan zitten zuchten als er een goed gespierd ontbloot mannenlijf op jullie beeldscherm te zien is. Maar weet je wat het ding met mannen is? Die begrijpen dat soort hints gewoon niet.

Hoe ik dat weet? Ik had woonde ooit samen met een man die werkelijk overal in huis zijn kleding uitdeed en het daar liet liggen. In eerste instantie ruimde ik het voor hem op en mopperde daarover. Hielp niet. Toen besloot ik om dan maar alles daar te laten liggen. Als hint. Meneer had niets in de gaten. Hij stapte er wekenlang gewoon overheen. Totdat ik hem er letterlijk op aansprak. ’Voortaan gooi ik alles linea recta in de container dus als ik jou was zou ik voortaan zelf mijn kleding maar op gaan ruimen’. Ook dat hielp niet dus stuurde ik hem terug naar zijn moeder.

Oké. Dat was slecht advies. Nu komt het goede advies. Je zegt letterlijk dat drie keer per week in de sportschool één van de dingen was waar jij op viel. Nou zou je je kunnen gaan focussen op alle andere goede eigenschappen van hem, maar dan acht ik de kans groot dat die buik maar blijft groeien. Willen we niet.

Ga gewoon het gesprek met hem aan. Begin dan niet meteen over zijn bierbuik en dat je liever op iemand springt die wel lekker in shape is, maar benadruk alles waarom jij ooit op hem bent gevallen. En daarna, nadat je hem dat allemaal hebt verteld? Spreek dan pas uit dat je je zorgen maakt. Dat het lijkt alsof het hem allemaal niet meer uitmaakt hoe hij er uit ziet. Dat je het gevoel krijgt dat hij geen moeite mee voor jou wil doen. Dat je het fijn vindt dat hij zich zo comfortabel bij je voelt, maar dat zo’n buik echt niet gezond is. Ik zou niet één, twee drie beginnen over erectieproblemen vanwege die buik, maar die zou ik er wel ingooien als hij tegensputtert.

En kom zelf met een oplossing hè? Ga nou niet af zitten wachten totdat hij met een oplossing aan komt zetten. Voor je het weet zegt hij rustig dat hij trots is op zijn buikje. Of, dat doen sommige mannen ook: die laten weten dat ze zo’n gezellig afdakje boven hun gereedschap juist fijn vinden. Of ze wrijven erover en zeggen dan doodleuk: weet je wel wat dit gekost heeft? Nee. Kom zelf met een oplossing voor jullie beiden.

Stel bijvoorbeeld voor om twee keer per week lekker samen te gaan sporten. Of om na het avondeten te gaan wandelen. Of om samen hard te gaan lopen. Maak samen een boodschappenlijst met alleen maar gezonde dingen en las bijvoorbeeld één keer per week een cheat day in. Wees enthousiast. Moedig hem aan. Laat hem weten dat jij het fijn vindt als hij voor jou die moeite wil doen.

Weet je wat ook een gouden tip is? Vertel hem dat hij, als man zijnde, die sixpack waarschijnlijk binnen no time weer terug heeft. Als hij je dan vragend aankijkt? Leg hem dan uit dat er zoiets bestaat als een ander soort ’spiergeheugen’ bij mannen dan bij vrouwen. Moet jij eens kijken hoe snel hij weer naar zichzelf staat te koekeloeren voor de spiegel. Mocht dit niet helpen? Die schaaltjes met worteltjes en komkommertjes kunnen altijd nog.

Veel succes samen!

Liefs, Miriam

