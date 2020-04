Daghoroscoop 15 april

VANDAAG JARIG

U hebt dit jaar veel charisma, zult plezier hebben en stralen. Koester uw kracht en zet uzelf op nummer 1 de komende 3 weken. Uw gezondheid gaat vooruit, vergeleken met de voorgaande maanden en dat betekent: meer energie. Ga uw eigen gang, zonder anderen te beledigen.

RAM

Uw vooruitzichten zijn potentieel gunstig. Door op onafhankelijke activiteiten te focussen kunt u, zeker in de eerste dagen van een relatie, veel indruk maken. Een promotie kan u op gelijk niveau brengen met hoger geplaatsten.

STIER

Sta vroeg op om aan het werk te gaan en kleedt u leuk al blijft u thuis. Benadruk uw persoonlijkheid met gedurfde kleuren dan zult u verbaasd staan over de mogelijkheden die u worden geboden en de deuren die voor u open gaan.

TWEELINGEN

Door duidelijk en vastberaden te laten blijken waartoe u in staat bent zal succes het gevolg zijn. Een standpunt innemen en daar niet van afwijken kan een loonsverhoging tot gevolg hebben. Houd vast aan uw integriteit.

KREEFT

Doe wat belangrijk of dringend is al vroeg in de ochtend dan hoeft u zich later vandaag niet zo te haasten. U kunt vandaag een doel bereiken en inzicht krijgen in een paar probleemgebieden in uw leven. Bel iemand die ziek is.

LEEUW

U kunt in het middelpunt van de aandacht terecht komen dus zorg ervoor dat u zelfverzekerd overkomt. Voorkom dat u over het hoofd wordt gezien als er een leidinggever wordt gezocht. Er is vraag naar uw organisatietalent.

MAAGD

Een prima dag om plannen te maken voor de reis van uw leven later dit jaar. Op elk gebied van educatie kunt u rekenen op goede resultaten. Problemen met schoonouders kunnen betrekkelijk eenvoudig worden opgelost.

WEEGSCHAAL

Voorbereidingen kunnen veel van u eisen en misschien voor vuile handen zorgen. U hebt genoeg energie om elke situatie het hoofd te bieden. U kunt de komende dagen een grote stap zetten als u met iets nieuws begint.

SCHORPIOEN

U krijgt een goed inzicht in persoonlijke zaken. Dat kan met uw gezondheid te maken hebben. U zult zin hebben om met iets nieuws te beginnen en wat dat ook is, de kosmos zal ervoor zorgen dat zulks een succes wordt.

BOOGSCHUTTER

Een goed moment om een oude routine nieuw leven in te blazen, dat kan voor thuis, maar ook voor uw werk gelden. Misschien wordt u bij een nieuw team ingedeeld en dat zal u vertrouwen geven voor de toekomst.

STEENBOK

Aarzel niet als u een mooi aanbod krijgt; alles wijst erop dat het goed is om met iets nieuws te beginnen. Een belangrijk besluit kan te maken hebben met uw privéleven en heeft waarschijnlijk met de lange termijn te maken.

WATERMAN

Er kan en vloedgolf van confidenties over u heen komen als u aan het begin van een grote actie staat. Het kan een lange termijn missie betreffen die al een tijdje op het vuur staat. Een idee kan een nieuw levensfase inluiden.

VISSEN

Als u er moeite mee hebt uw boodschap helder over te brengen, moet u daar geen probleem van maken. Anderen zullen toch graag naar uw ideeën en opvattingen luisteren en dat zal u gaandeweg het benodigde zelfvertrouwen geven.