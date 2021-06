Peter leerde Anne-Marie kennen in Thailand: ’Ze was beeldschoon’

Peter: „Verliefd was ik niet meteen, maar ik vond haar wel direct bijzonder.” Ⓒ SASHA LAMBERT

In de rubriek Zomerliefde vertellen twee geliefden hoe ze elkaar ontmoet hebben op vakantie. Dit keer het verhaal van Peter Otter (56) en Anne-Marie (53). Zij hebben elkaar leren kennen tijdens een groepsreis in Thailand in 1992; hij was daar met een vriend, zij alleen. Inmiddels zijn ze getrouwd en ouders van zoon Bodhi (16).