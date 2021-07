Saskia (29) is stuntvrouw: ’Die autocrash was een van de spannendste dingen ooit’

„Natuurlijk is het niet zonder risico, maar wat is dat wel? Ja, je hele leven binnen blijven, maar daar wordt toch niemand blij van?’’ Ⓒ Corné van der Stelt

Stuntvrouw Saskia Neville (29) laat zich vrijwillig in brand steken, springt van een balkon alsof het niets is en rijdt zo haar auto tegen een betonnen muur. De grote vraag: waarom vindt ze dat zo leuk? En is ze echt nooit bang?