’Valse wolfspin in Nederland: ik zuig iedere week de veranda’

„Ik ben, net als half Nederland, doodsbang voor spinnen. Kom mij niet aan met verhalen dat ze een doel hebben, dat het onschuldige beestjes zijn en dat ik niet zo hysterisch moet doen; was het allemaal maar zo eenvoudig. Ik heb een fysieke reactie op het zien van een achtpotig dier. Mijn hartslag gaat omhoog, ik begin te gillen, ik trek met één hand mijn shirt bij mijn hals volledig dicht (opdat er geen naar binnen kan kruipen) en ik ben al meerdere keren zo over mijn toeren geweest van per ongeluk contact met een spin, dat er een huilbui volgde.

Plantloze tuin

Dat wil ik allemaal niet, zo gaat het gewoon. Ooit zou ik ze als klein meisje gevangen hebben, vertelt mijn moeder wel eens. Maar zij is zo arachnafobisch, dat ik dat als peuter maar snel gelaten heb. Ik nam haar angst over en zit er nu behoorlijk mee. Spinnen ontloop je namelijk niet zomaar even. Als ik alleen al in onze nagenoeg plantloze tuin kijk, zie ik er met gemak dertig. En dan moet je weten dat ik iedere week de veranda spinvrij zuig.

Wildvreemde

Zo’n zes jaar geleden volgde ik voor VROUW een cursus omgaan met je spinnenangst. Dat heeft zeker iets geholpen. Dat opzuigen van die spinnen had ik namelijk daarvoor nooit gedurfd. Nu sta ik nog steeds het hele dorp bij elkaar te krijsen als ik zo’n dikke kruisspin door de stofzuigerslang zie verdwijnen, maar ik doe het tenminste. Voordat ik de cursus deed plukte ik weleens een wildvreemde van straat om een spin uit mijn huiskamer te verwijderen – geen grap.

Niet gevaarlijk

Ik haat het, me zo laten leiden door iets wat nergens op slaat. Ik pak wel torren met mijn hand op. Of motten of sprinkhanen. Maar een spin met mijn blote handen oppakken? Ik moet er, met dat ik dit schrijf, bijna om huilen. Het idee alleen al, maar wélk idee? Ik weet het niet! De valse wolfspin schijnt te bijten, maar hij neemt natuurlijk geen hap uit je hand. Spinnen zoals wij ze kennen zijn niet gevaarlijk. Ik maak er in mijn hoofd de grootste bedreiging ooit van.

Hoogtevrees

Spinnenangst is net zo absurd als hoogtevrees (je valt niet zomaar van de Eiffeltoren af) of angst voor muizen – die dieren doen namelijk ook niets. Maar angst is angst en niet zomaar weg te nemen. Dikke close-ups van het gezicht van de valse wolfspin dragen daar niet toe bij, integendeel. Ook de afmetingen in iedere publicatie benadrukken, is voor menig arachnafoob afschuwelijk. ’Lees het dan niet’, zou je zeggen. Maar ook dat werkt niet zo; ik wil namelijk precies het hoe en wat weten en dus lees ik juist alles wat ik erover vinden kan.

Horrorfilm

Ik heb er al verschillende vrouwen over horen praten, over de dreiging van een nest valse wolfspinnen in je huis. Of ik die op zou durven zuigen, weet ik niet. Mogelijk acht ik dan het volledig platbranden van mijn woning als betere optie. We hebben twee Jack Russells die al meerdere keren zo’n grote zwarte rennende huisspin hebben verorberd in mijn bijzijn. Daar heb je geen horrorfilm meer bij nodig. Het wordt je gewoon tot in de woonkamer geleverd.

Keukenrol

Volgend jaar laat ik iemand komen die in de zomer de hele hut vergiftigt en ons huis spinvrij maakt. Ik weet niet of het echt werkt, maar ik neem het risico. Tot die tijd ga ik de hele situatie als een soort moderne ghostbuster met mijn stofzuiger te lijf. En nee, natuurlijk laat ik de slang niet losjes in de rondte slingeren. Die sluit ik hermetisch af met een dikke prop keukenrol. Ik ben geen amateur.”

