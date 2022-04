Podcast van VROUW Vrijmarkt-goudmijn: ‘Mensen naar je tieten laten kijken voor 5 gulden’

Met Koningsdag in het verschiet praten Marieke ’t Hart en Sabine Leenhouts in een royale aflevering van de podcast Zo Doet Zij Dat over het koningshuis en Koningsdag. Ze vragen zich af of het Koninklijk Huis altijd zal blijven voortbestaan of dat er een houdbaarheidsdatum zit op de familie Van Oranje? Om die vraag te beantwoorden bellen ze met Koninklijk Huis-kenner Justine Marcella. Zij volgt de Oranjes al jaren op de voet en heeft koning Willem-Alexander van dichtbij zien opgroeien. Verder doen Marieke en Sabine uit de doeken hoe zij beiden op een ludieke wijze een fortuin hebben verdiend tijdens de vrijmarkt.