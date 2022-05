Daghoroscoop 12 mei - Besteed meer tijd aan je gezin, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Gedurende de zomermaanden kun je wat onrustig zijn; je wilt van alles, omdat je barst van de energie. Dat kan je echter ook onvoorzichtig maken en gehaast en dat is niet verstandig. Tempo maken is oké, maar dan wel doordacht. Hoewel je gezondheid goed is, moet je niet uitgeput raken.

RAM

Motivatie is je sleutel tot succes. Het is van belang op je hoede te zijn in gesprekken met handelslui; discussies kunnen gemakkelijk tot ruzie leiden. Gelukkig is er ook aandacht voor liefde en het goede dat de aarde te bieden heeft.

STIER

Er is geen reden om je opgejaagd te voelen, want alles zal met de regelmaat van een klok verlopen. Toon een goed humeur en maak je geen zorgen. Heb je een lening, informeer dan bij de bank hoe jij je verplichtingen kunt bijstellen.

TWEELINGEN

Gebeurtenissen kunnen zo snel verlopen dat je ze nauwelijks kunt bijhouden. Stel je positief en zelfbewust op, ook al ben je misschien wat verlegen. Breng ideeën naar voren. Een evenement organiseren zal je geen moeite kosten.

KREEFT

Een overdaad aan sociale verplichtingen is uitputtend en het staat vast dat je aandeel daarin aanzienlijk zal zijn. Besteed weer eens wat meer tijd aan je gezin. Een vrouwelijke kennis met problemen kan te veel beslag op je tijd leggen.

LEEUW

Houd ogen en oren wijd open voor alles wat zich dichtbij je afspeelt. Je kunt op belangrijke informatie rekenen. Een triviale discussie biedt potentiële mogelijkheden. Goed voorbereide plannen kunnen toch de mist ingaan en tijd kosten.

MAAGD

Een situatie kan je ertoe brengen bepaalde vooroordelen onder de loep te leggen. Je normen en waarden worden aan verandering blootgesteld. Ben je schrijver of wil je er een worden dan is dit een uitgelezen moment om te beginnen.

WEEGSCHAAL

Je talent om duidelijk over nieuwsitems te kunnen praten neemt nog toe, maar weersta de neiging eigen standpunten zwaar aan te zetten. Een droom over een romantische vakantie of een uitbundig diner, kan uitkomen.

SCHORPIOEN

Denk eens rustig na over de kwaliteit van je leven. Perk je agenda in als je fysieke energie aan de lage kant is. Besteed meer aandacht aan je artistieke talenten. Controleer rekeningen en aflossingen en stel zo nodig je budget bij.

BOOGSCHUTTER

Wees je bewust van jouw krachten en zwakten en probeer positief en constructief te blijven denken. Maak geen geheim van je sympathie of meedeleven voor iemand die dat nodig heeft. Een medische behandeling zal meevallen.

STEENBOK

Zwem niet tegen de stroom in. Spaar je energie; anders dreigt migraine of indigestie. Luister liever naar je hart dan naar de opvattingen van anderen als het je steeds meer moeite kost om een normaal evenwicht te bewaren.

WATERMAN

Wees trots op hetgeen je hebt bereikt door hard te werken en wees niet te verlegen om raad te vragen. Draag dromen verder uit dan in je directe omgeving. Plannen en ideeën zullen gunstig en met interesse ontvangen worden.

VISSEN

Studenten die zich zorgen maken over een examen of lastig onderwerp moeten een docent of mentor raadplegen. Deze kan helderheid verschaffen waardoor een behoorlijk resultaat haalbaar wordt. Ga sparen voor een reis later dit jaar.

