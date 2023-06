’Sinds de overgang heb ik afkeer van seks, is dit normaal?’

DE VRAAG

Lieve Miriam,

Sinds ik -54- in de overgang ben is al mijn lust tot seks compleet verdwenen. Al mijn vriendinnen hebben last van allerlei kwaaltjes. Van opvliegers, nachtelijk zweten, sombere gedachten tot en met haaruitval en extreme gewichtstoename. Ik heb nergens last, mijn menstruatie bleef van de ene op de andere maand weg en kwam nooit meer terug, behalve dan dat ik echt afkeer heb gekregen van elke vorm van intimiteit. Zelfs iemand begroeten met een kus vind ik al afgrijselijk.

De laatste keer dat mijn man en ik seks hadden kan ik me niet meer herinneren. Zo lang is dat al geleden. Ons seksleven stond de laatste jaren sowieso nooit op een hoog pitje, maar nu is er helemaal niets meer van over. Ik lees tegenwoordig heel veel over de overgang en wat je kunt doen tegen de klachten, maar nergens lees ik dat een van de klachten waar vrouwen mee te maken kunnen krijgen is dat je libido gewoon helemaal verdwijnt. Ik zou het nog begrijpen als ik niet lekker in mijn vel zat of zo, maar aangezien ik verder nergens last van heb vind ik het nogal raar.

Mijn man en ik praten er weleens over en gelukkig zegt hij dat hij het echt niet erg vindt. Ik heb hem zelf weleens gezegd dat hij van mij best vreemd mag gaan, omdat ik het voor hem zo naar vind maar hij wuifde die opmerking meteen weg. ’s Nachts liggen we ook nooit meer lepeltje lepeltje tegen elkaar aan. In plaats daarvan houden we elkaars hand vaak vast in onze slaap. Ik heb geen afkeer van hem of een afkeer van mijn lichaam, mijn probleem is meer dat ik me een beetje schaam voor mijn afkeer voor intimiteit. Zelfs als ik een film kijk of iets lees waar seks in voorkomt ril ik van afgrijzen. Dat lijkt mij niet helemaal normaal. Heb jij daar ooit wel eens iets over gehoord of gelezen? Is dit normaal? Liefs, M.

HET ANTWOORD

Lieve M. Wat is normaal? Ik merk zelf, nu ik in de menopauze zit, hoe ongelofelijk geseksualiseerd de maatschappij is. Seks hebben is de standaard. Zin in seks hebben is de standaard. Voordat ik in de overgang kwam zag ik dat niet zo scherp als nu. Alsof seks hebben in de vorm van penetreren de enige vorm van intimiteit is die er is tussen twee mensen.

Het beeld dat ik heb van twee mensen die niet tegen elkaar aan liggen in bed maar wel elkaars hand vasthouden in hun slaap vind ik om te janken zo mooi. Zo intiem. Dat doet mij denken aan otters waarvan gezegd wordt dat twee otters die bij elkaar horen in hun slaap in het water elkaars handje vasthouden. Dus als jij recht op de man/vrouw afvraagt aan mij of het normaal is om geen behoefte te hebben aan die vorm van seks die standaard is dan zeg ik ja.

Je schrijft ook dat je man en jij het er over hebben en dat hij aangeeft dat het voor hem ook geen probleem is. Wat fijn! Wat mij wel wat zorgen baart is dat je zelfs van intimiteit die je ziet of waar je over leest een afkeer hebt. Ik vermoed dat dat komt omdat jij wordt geconfronteerd met iets waarvan jij zelf vindt dat dát normaal is, dat dát de maatstaf, zou moeten zijn. Een beetje vergelijkbaar met wanneer jij aan het lijnen bent en iemand anders zich vol zitten te proppen met dingen die jij jezelf ontzegt. Dan doet dat ook wat met je.

Er is gelukkig tegenwoordig veel meer openheid en kennis over de overgang dan ooit. Meer dan de helft van onze bevolking is vijftig plus en ouder dus is het ook logisch dat er meer aandacht is voor de problematiek rondom ouder wordende vrouwen. Misschien is het wel een goed idee om de manier waarop jij de overgang beleeft te bespreken met een overgangsconsulent. Zo’n consulent kan aan je uitleggen wat er precies hormonaal met je gaande is en heeft een luisterend oor. Er is werkelijk niets om je zorgen over te maken lieve M. Je bent echt niet de enige. Het is alleen jammer dat geen zin meer hebben in seks altijd zo’n negatieve lading heeft waardoor vrouwen zoals jij zichzelf schamen. Er is niets om je voor te schamen. Heel veel liefs aan jullie ottertjes!

Liefs, Miriam

