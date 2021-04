Caroline (51) brak na haar 40e door als model: Ik bewandel mijn eigen pad

Voel jij je leeftijd?

„Dat vind ik een lastige vraag. Natuurlijk merk ik dat ik iets ouder word, maar qua geest voel ik me jong. Ik ben nu 51 jaar en ik zit heel lekker in mijn vel, veel lekkerder dan in mijn twintiger-jaren. Vroeger keek ik heel erg naar hoe andere mensen het deden. Dan twijfelde ik over mezelf en vroeg ik me af of ik het wel goed deed. Nu maakt het me niet meer uit wat anderen van mij denken. Ik bewandel mijn eigen pad.”

Heb jij een beautygeheim?

„Ik smeer elke dag - ook in de winter - mijn gezicht in met zonnebrandcrème factor 50. Zodra de zon schijnt, vermijd ik direct zonlicht door een hoedje te dragen of een plek in de schaduw te vinden. Mijn kleur haal ik liever uit een potje dan dat ik mijn huid aan de schadelijke zonnestralen blootstel. Verder probeer ik zoveel mogelijk lol te maken in mijn leven en te ontspannen waar dat kan.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, meestal een paar jaar jonger.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn sprekende ogen en ik hoor van anderen dat ik een mooie lach heb.”

Waarmee ben je minder blij?

„Met mijn haar. Tien jaar geleden besloot ik afscheid te nemen van mijn lange lokken, omdat ik vond dat ik een vlassig bosje haar had gekregen. Nu er een stuk af is ziet het er beter uit.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Qua karakter mijn speelsheid. Ik ben eigenlijk nooit gestopt met kattenkwaad uithalen, dat vinden mensen altijd leuk aan mij. Voor mijn werk als model hoor ik vaak dat ik een commercieel gezicht heb: ik heb een goede huid, mooie ogen en lach leuk. Zo’n elf jaar geleden begon ik met het modellenwerk, toen ik bij VROUW een oproep zag waarin ze zochten naar mensen die een keertje model wilden staan. Ik werd uitgekozen en kwam zelfs op de cover! Deze foto’s heb ik opgestuurd naar modellenbureaus en zo is het balletje gaan rollen. Ik word vooral geboekt voor commerciële klussen, zoals cosmetica en kleding maar ook voor een bank of verzekeringsmaatschappij.”

In 2009 straalde Caroline op de cover van VROUW. Ⓒ VROUW

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik heb nooit een plan gemaakt om te komen waar ik nu ben. Daarom geniet ik van alles wat er op mijn pad komt. Wie weet doe ik volgend jaar wel iets heel anders. Dat alles open staat, vind ik het leuke van het leven.”

Wat houdt je jong?

„De gedachte dat geluk ’m niet in geld zit, maar in het maken van mooie herinneringen. Het is mij veel waard om in de avond terug te kijken op een leuke dag met een glimlach op mijn gezicht. Daarom investeer ik tijd in het doen van leuke dingen met mijn familie en vrienden. Verder vind ik het heerlijk om te sporten, daarmee maak ik mijn hoofd leeg. Ik sport dagelijks en daardoor blijf ik niet alleen fit, maar ik geloof ook dat ik hiermee een stofje aanmaak dat me een positief gevoel geeft.”

Heb je een levensles?

„Twee van mijn vriendinnen zijn ziek en hoe zij daar mee omgaan vind ik bewonderenswaardig. Ze zijn zo krachtig en positief. Ik denk dat meer mensen bewuster van het leven moeten genieten.”

