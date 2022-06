’Mijn moeder in huis nemen? Nooit!’

„Hoe ouder ik word, hoe meer ik hoor over dochters die hun hulpbehoevende moeder in huis nemen. Ik vind dat prijzenswaardig, maar zelf zou ik dat nooit doen. Sterker: het liefst bedank ik ook voor de rol van mantelzorger.

Dat heeft natuurlijk een reden. De band met mijn ouders is nooit goed geweest. Mijn zusje en ik groeiden op in wat nu een ’disfunctioneel gezin’ heet. Veel ruzies, een vader met losse handjes, een moeder die niet echt ingreep (en vaak genoeg ook zelf mepte, schreeuwde en jende).

Jeugd

Als kind was het voortdurend op eierschalen lopen. Ik heb regelmatig gehoord dat ik ’het doodslaan niet waard was.’

Er was veel agressie en geschreeuw. Het verwarrende was dat mijn ouders af en toe hun goede momenten hadden, maar de onveiligheid was altijd op de achtergrond aanwezig. Het maakte van mij een angstig en teruggetrokken kind.

Kelly Bundy

Mijn moeder had er bovendien ook een handje van mijn zus en mij tegen elkaar op te zetten. Ze vertelde me veel negatieve verhalen over haar.

Mijn zus was tijdens haar middelbare schoolperiode een beetje een losbol met slechte schoolresultaten en veel vriendjes (want behoorlijk knap). Mijn moeder sprak haar aan met ’Kelly Bundy’, naar het hoogblonde leeghoofd uit de successerie Married with Children. Over mij was ze overigens niet veel positiever.

Concurreren

Ik denk dat onze moeder het grappig vond een ander neer te halen met woorden, maar dat was het natuurlijk niet. Het zorgde er bovendien voor dat mijn zus en ik wantrouwend tegenover elkaar stonden. We concurreerden met elkaar om een beetje in de gunst te staan, waardoor wij nooit een goede band met elkaar hebben weten op te bouwen.

Nadat ik mijn middelbare schooldiploma haalde, ben ik zo snel mogelijk uit huis vertrokken om te gaan studeren. Mijn zus ook, trouwens.

Ouder en gammeler

Het contact is daarna altijd oppervlakkig gebleven. Wat mij betreft is dat prima. Mijn kinderen gun ik echter wel een opa en oma, dus daarom blijven mijn ouders welkom. Maar ze hebben het veel te druk met vakanties en hun hobby om vaker dan een of twee keer per jaar langs te komen of met ons af te spreken.

Mijn ouders worden nu een dagje ouder, en gammeler. Mijn vader is geopereerd aan zijn galblaas, mijn moeder heeft een slechte heup. En helaas worden mensen er naarmate de jaren voorbij glijden, lichamelijk niet sterker op.

Angstbeeld

Aan de horizon zit dus een stip. En die stip is: ouders die hulpbehoevend raken, misschien wel behoefte krijgen aan een mantelzorger. Dat is echt mijn angstbeeld.

Mijn vriend, de vader van mijn kinderen, maakt er harde grappen over: ’Nou, ik hoop voor ze dat ze flink gespaard hebben zodat ze iemand in kunnen huren.’

Afsluiten

Hij heeft makkelijk praten, natuurlijk. Hij vindt simpelweg dat ze door hun gedrag tegenover hun kinderen het recht op hulp en zorg verspeeld hebben. Voor mij als dochter ligt dat gevoelsmatig echter stukken ingewikkelder.

Ik vind het onplezierig bij mijn ouders te zijn. Ze zien, haalt oude wonden open. Ik ben boos om wat er vroeger thuis gebeurd is. De keren dat ik ze zie of spreek, heb ik daarna erg veel last van verdriet en frustratie. Afsluiten is mij nog niet gelukt.

Zorgplicht?

Maar ja: je ouders in de steek laten, doe je ook niet zomaar. Toch zie ik mezelf ook niet een paar keer per week naar hen toe gaan, terwijl we elkaar zo weinig te zeggen hebben.

Boodschappen doen zou misschien nog wel kunnen, fysieke zorg bieden lijkt me echt uitgesloten (en ik kan me ook niet voorstellen dat zij zich er lekker bij zouden voelen).

Ik blijf worstelen met de vraag: heb je als dochter een zorgplicht? Moet je zorgen voor de mensen die jou op de wereld hebben gezet, ook al deel je bijna niets met ze?

