Daghoroscoop 29 oktober - Een droom kan werkelijkheid worden, Stier!

VANDAAG JARIG

Veranderingen in je uiterlijk en imago, waarmee je nog dit jaar begint, worden door de kosmos gunstig beïnvloed. Het zal in veel opzichten goed voor je uitpakken als jij je anders presenteert. Benader een therapeut als je niet weet waar je moet beginnen of om, wat later, de puntjes op de i te zetten.

ZONDAG JARIG

De invloed van jouw familie is de laatste jaren groter dan voorheen en dat blijft ook in 2023 zo. Als de afgelopen 2 jaar en vooral vorig jaar uitputtend zijn geweest, is het verstandig een psycholoog in de arm te nemen om je zowel emotioneel als rationeel weer in evenwicht te brengen.

RAM

Nu je weet dat je in staat bent taken en verplichtingen te vervullen, neemt je zelfvertrouwen toe. Maar laat je niet verleiden om over gevoelige of controversiële onderwerpen in discussie te gaan, want dan zul je bakzeil halen.

STIER

Koester je contacten; je kunt een paar interessante ideeën opdoen van de mensen die je kent. Een droom uit je kinderjaren kan werkelijkheid worden, al zul je er wel je best voor moeten doen. Gelukkig zit je daar niet mee.

TWEELINGEN

Overdreven optimisme kan problemen opleveren, zelfs voor degenen die doorgaans stabiel zijn. Toon de nodige affectie en waardering voor mensen die je na staan. Verzet je tegen de neiging op te scheppen of te overdrijven.

KREEFT

Je kunt de neiging hebben boven je financiële draagkracht te leven, beloften te doen die je niet kunt waarmaken of consumptief over de schreef te gaan. Als je realistisch en behoudend blijft, zul jij je niet hoeven excuseren.

LEEUW

Als je je best doet, blijven prestaties niet uit. Onderzoek naar de voor- en nadelen van een nieuw zakelijk project zal zowel positieve als negatieve factoren aan het licht brengen. Laat je er niet door weerhouden om door te gaan.

MAAGD

Riskant speculeren is opwindend als je denkt dat er veel geld te verdienen valt, maar de kans dat het niet goed uitpakt, moet je wel incalculeren. Investeer liever in kunst of een mooi stuk antiek, dan weet je dat jouw geld veilig is.

WEEGSCHAAL

Gebruik het weekend constructief om een doel te bereiken als je er nu de energie voor hebt. Bescheiden als je bent, streef je niet naar macht, maar anderen kunnen je een leidinggevende rol toebedelen. Houd je plannen flexibel.

SCHORPIOEN

Houd zaken eenvoudig door taken een voor een te vervullen. Vergelijk prijzen tijdens het winkelen en zorg ervoor dat wat je bespaart op aankopen, je niet aan andere zaken uitgeeft. Overnacht in een hotel als het laat wordt.

BOOGSCHUTTER

Met jouw talent om jezelf te veranderen, is dit een goed moment om je verschijning op te poetsen. Er zijn een paar niet kostbare fitnesstoestellen die praktisch zijn en geen kwelling voor je hoeven te worden.

STEENBOK

Goede vrienden kunnen dit tot een gedenkwaardig weekend maken. Ook als je het liefst in je eentje thuisblijft, zal de telefoon niet stilstaan. Of mensen komen onverwacht even langs. Wees gastvrij en blijf vriendelijk.

WATERMAN

Je kunt minder energiek zijn dan anders, maar jouw ambitie en wil om te slagen zijn onverminderd hoog. Zoek het juiste evenwicht tussen behoedzaamheid en zelfvertrouwen om jouw dromen te realiseren.

VISSEN

Proberen een doel te bereiken zal weinig bevrediging schenken; naarmate je meer je best doet, zul je minder voor elkaar krijgen. Je bevindt je in een transitieperiode; wat jou aanvankelijk aantrekkelijk leek, zal dat niet langer zijn.

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.