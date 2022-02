Hester over Lil Kleine: ’Cancellen en uitkotsen, dat mannetje’

Tot waanzin

„Ze had het vast verdiend. Althans, vindt hij. Iets met bloed onder zijn nagels vandaan en een waas voor z’n ogen; die wijven kunnen je ook echt tot waanzin drijven natuurlijk. Tja en dan sleur je dat spook aan haar haren de auto uit. Deur dicht, hoofd ertussen: leren zal ze. Behoorlijk irritant dat het vervolgens geregistreerd wordt door een camera. Krijg je weer allemaal gedoe van.

Juice channel

En ja hoor, ze lag nog niet op straat of Yvonne Coldeweijer had het al op haar juice channel staan. Sneller dan het geluid, die moderne roddelpers. Zeker, beelden liegen niet, maar het stak echt anders in elkaar. Nou goed, je had erbij moeten zijn, dan had je waarschijnlijk precies hetzelfde gedaan, want nogmaals: vrouwen kunnen je echt tot waanzin drijven.

In de goot

Wat gaan we doen mensen? Vandaag nog even wat verontwaardigd twitteren en dan over tot de orde van de dag? Niet te moeilijk over doen, want ieder huisje heeft een kruisje? Blijven we die pauperkabouter nog massaal volgen op social media? Luisteren we zijn muziek nog? Behoudt dat joch gewoon zijn contracten, sponsordeals en management? Of trappen we hem met z’n allen nu eindelijk (figuurlijk dan hè?) de goot in, waar hij het best tot zijn recht komt?

Onbegrijpelijke adoratie

Lil Kleine is inmiddels aangehouden, maar voor hoe lang. Waarschijnlijk zit hij halverwege deze week weer in Dubai, daar waar je als BN’er heen vlucht als iedereen zich hier weer eens van z’n meest ingewikkelde kant laat zien. Lik kaviaar erbij, fles champagne of drie in je mik of op de grond en door met leven. Hard leven. Luxe leven. Ongestoord leven en hier en daar een tik uitdelen: we vinden het nu allemaal heel rot, maar morgen betaalt zijn fanschare in onbegrijpelijke adoratie zijn inkomen weer.

Afschuwelijk karakter

Pas 27 jaar en al zo verrot in je kop. Dit is wat een combinatie van een afschuwelijk karakter met roem en rijkdom met je doet. Nog geen week geleden huilen met de wolven in het bos en aanbieden dat je de uitvaart van de Marokkaanse kleuter Rayan wil betalen. En nu heeft het er alle schijn van dat je de moeder van je eigen kind voor de zoveelste keer mishandelt en als oud vuil op straat gooit; Lil Kleine doet het, wij walgen ervan. En volgende week zijn we het allemaal weer vergeten.

Cancellen

Waar blijft het signaal dat het klaar is met dat joch? We moeten hem cancellen en uitkotsen en niet voor even, maar voor altijd. Geweld is onacceptabel en krijgt bestaansrecht zolang het grote publiek het niet collectief veroordeelt. Ongetwijfeld een heel aanstekelijk nummertje, Drank & Drugs, maar het meezingen moet je de zuurste smaak in je mond geven. Afzetten. Uit je playlist halen. En ontvolgen, overal.

Waardigheid

Ik hoop op een warm bad voor Jaimie Vaes. Lieve vrienden die haar vasthouden. Op kracht. Op de moed de banden met haar verloofde door te snijden, voor altijd. Dan maar geen luxeleventje met designerstassen en feestjes op jachten rondom Ibiza: Jaimie, niets compenseert het feit dat hij jou je waardigheid afneemt. Dat hij over je heen walst met zijn kleine lijfje en zijn veel te grote ego. Ren, Jaimie, ren.”

Evert Santegoeds, hoofdredacteur van Privé, met de laatste stand van zaken.