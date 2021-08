’Mijn man wil dat ik mijn borsten laat vergroten’

In Lieve Sabine bespreken we wekelijks opvallende, leuke, moeilijke en soms ook pijnlijke problemen. Dit keer een VROUW-lezeres waarvan haar man wil dat zij een borstvergroting laat doen.

Lieve Sabine, Sinds een jaar ben ik moeder en daar ben ik erg gelukkig mee. Maar sinds dat ik borstvoeding heb gegeven, zijn mijn borsten niet meer wat het geweest is. Ik vind het jammer dat ze zijn veranderd, maar ik zou er niets aan willen doen. Daar lijkt mijn man anders over te denken. Steeds vaker hint hij op een borstvergroting. Het maakt mij onzeker dat hij mij niet goed genoeg zou vinden zoals ik ben, maar ik wil hem ook tevreden houden. Toch zie ik een chirurgische ingreep echt niet zitten. Wat moet ik doen?

Sabine: Is je man wel helemaal lekker?! Sorry hoor, maar hier kan ik zo hufterig van worden. Wat denkt hij wel! En ondanks dat het anno 2021 een ingreep is die redelijk vaak gedaan wordt, blijft het een beslissing die je zelf mag nemen. Niet hij. En ja, het kan zeker zo zijn dat je borsten veranderen door de zwangerschap en het borstvoeden. En als jij daar doodongelukkig door zou worden, dan kun je overwegen om er iets aan te veranderen. Maar dat is toch niet aan jouw echtgenoot om te bepalen? We hebben je vraag ook op onze VROUW Facebookpagina gesteld en kregen verschillende antwoorden voor je binnen. Zo raadt Marlou Kienhuis het volgende aan: „Dan doet hij een penisvergroting want als je zoiets zegt dan moet je wel een ongelooflijke kleine l*l hebben.” Ook Patricia Jobse denkt dat je het terug moet koppelen. „Nooit doen voor een ander daar krijg je spijt van als er bij hem wat gaat hangen vraag je toch ook niet om er iets aan te doen.”

Kortom, alleen doen als je er zelf helemaal achter staat. En waarschijnlijk moeten jullie samen eens goed uitzoeken wat het nou precies is waar hij zo’n moeite mee heeft. Vindt hij je borsten niet meer opwindend, of is het totaalplaatje voor hem onaantrekkelijk. Ik ben van mening dat hij een beetje te makkelijk zegt dat jij je dan maar zou moeten laten opereren. Misschien dat een serieus gesprek iets voor jullie beiden oplevert. Ik wens je succes!”

Heb jij ook een vraag voor Lieve Sabine? Stel die dan hier anoniem!