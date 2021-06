Hoe draag ik een korte broek in een grotere maat?

Ik verbaas mij daar altijd over, want zelf ben ik niet zo van de korte broek en zeker niet zo vlak na het winterseizoen. Persoonlijk heb ik meer met de capribroek, dat is mijn zomerse soulmate, veilig net over de knie dus toch met een stukje bloot been, maar niet al te veel. Gelukkig is er voor elk wat wils en blijkt de korte broek dit jaar zelfs goed verkocht te zijn, want het draagt natuurlijk wel lekker luchtig. Vandaar het antwoord op de vraag van lezeres Esfab: „Hoe kan ik met mijn maat 48/50 leuk een korte broek dragen?”

Om te beginnen moet iedere vrouw uiteraard zelf bepalen of ze in een grotere maat wel of niet een korte(re) broek draagt. Daar zijn gelukkig geen regels voor en er is zeker geen taboe om bij een grotere maat een korte broek te dragen. Shortvrees is nergens voor nodig!

Kimono

Als plus-size kun je zeker wel een leuke korte broek aandoen en is een warme jeans of andere broek geen verplicht item. Maar omdat er meer body gezien wordt, moet de draagster zich daar wel goed bij voelen. Vergelijk het gerust met het dragen van een korte rok, ook dan is er immers meer been te zien. Wie dat nog wat lastig vindt, kan ook kiezen voor een korte broek met daarover een katoenen, iets langere tuniek die net op de korte broek of net erover valt. Los of open, in dat geval met een topje eronder. Dan dient het broekje ook gelijk om schurende benen te voorkomen.

Een andere optie om een look met korte broek iets meer ’aan te kleden’ is om daarbij een luchtige top te dragen en daarover een luchtige kimono of een langer vest (bij voorkeur mouwloos) voor een instant bohemian/hippie gevoel. Draag je de korte broek met ton-sur-ton tinten van de top tot en met de schoenen en accessoires? Dit oogt niet alleen chique maar ook slanker.

Sleehak

Ook een fijne tip: stretch korte broeken zitten soms net even wat lekkerder in een grote maat en ook minder strak, dat oogt ook beter. Zorg er in ieder geval voor dat de shorts ook niet te wijd zijn, want dat geeft onnodig meer volume. Een slanke taille? Leg daar dan vooral het accent op en draag een riem bij het broekje. Op die manier lijken de benen ook langer. Een andere truc om de benen langer (en dus slanker) te laten lijken, is het dragen van een sleehak of sowieso een hogere hak. Met gympen oogt het geheel toch al snel wat sportiever, maar dat kan natuurlijk wel. Nog een geheime tip: schoenen of laarsjes in natureltinten (beige of nude) zorgen voor extra lengte, meer dan bijvoorbeeld zwarte varianten die de boel meer breken.

Hoge taille

De bekende bermuda valt soms net even iets langer dan de korte broek en is ook een wat gekledere variant. Daar kun je, net als met mijn favoriete capri (op kuitlengte) gerust mee naar het werk, daar waar een echte korte broek (type short of hotpants) niet echt gewenst is op de werkvloer. Let wel op met de capri, want hoewel deze bijna voor een lange broek door kan gaan, lijken de benen wel wat korter. Bredere heupen? Dan is een short met een hoge taille een prima idee, want daardoor oogt het lichaam langer. Bij grote borsten is het beter om de bovenkant ’rustig te houden en bij kleinere borsten mag er juist uitgepakt worden met opvallende prints om het geheel wat voller te laten lijken. Weinig taille? Dan biedt een losvallend shirt of een blouse, losjes in de broek gestopt, uitkomst. Hele wijde pijpen bij driekwart broeken zijn geen goed plan voor een iets voller postuur, dit maakt het geheel onnodig fors.

Minder sportief

Als de korte broek vooral niet op een camping-outfit mag lijken, moet de uitstraling minder sportief zijn. Dat kan door over een top een witte kanten of broderie of een katoenen omslagdoek te dragen. Deze kan je ook nog om het middel knopen en gecombineerd met een strohoed en kleurige slippers of sandalen geeft dit een mediterraanse, flamboyante look. En een iets wijdere short is ook voor curvy vrouwen prima te dragen, al dan niet met een blazer, want het korte broekpak is deze zomer een heuse blikvanger.

