Zes handige blarentips

1. Goede schoenen

Regel nummer één bij een wandeltocht is: goede schoenen! Schoenen moeten niet te krap zitten, maar je voeten moeten ook niet te veel bewegingsruimte hebben. Tevens is het niet verstandig om met je nieuwe stappers een fikse tocht te maken. Het is verstandig om je schoenen eerst goed in te lopen om blaren te voorkomen.

2. Passende sokken

Sokken zijn sokken, zou je zeggen. Toch niet! Synthetische sokken zorgen voor een goede transport van vocht, terwijl katoen juist vocht vasthoudt. Toch maar even kritisch kijken dus.

3. Voorbereiding

Behandel je voeten voordat je gaat wandelen eerst met vaseline of uierzalf. Het vet houdt vocht tegen, waardoor je voeten minder week worden en de kans op blaren kleiner wordt.

4. Talkpoeder

Strooi voor je wandeltocht wat talkpoeder in je schoenen en op je voeten. Talkpoeder neemt vocht op waardoor je minder last hebt van zweetvoeten.

5. Blarenpleister

Last van gevoelige plekjes? Plak hier dan een blarenpleister overheen om te voorkomen dat het gaat schuren in je schoenen.

6. Eelt

Heb je veel eelt op je voeten? Laat dit overtollige eelt weghalen. Te veel eelt kan namelijk zorgen voor blaren op je voeten. Ook is het belangrijk om na het badderen je voeten goed af te drogen.

Heb je ondanks de maatregelen toch een blaar opgelopen?

Probeer deze dan heel te houden. Lukt dit niet? Prik hem dan door met een ontsmette naald en maak de blaar vervolgens goed schoon. Dek hem tot slot af met een pleister zodat er geen bacteriën bij komen.

Ben jij ook een groot wandelfanaat en geniet je stiekem best van de herfst? Lees dan hier onze tips voor de ultieme boswandeling in de herfst. Heerlijk, zo'n frisse neus!