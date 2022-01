Daghoroscoop 25 januari - Laat je niet provoceren, Weegschaal

VANDAAG JARIG

Met Saturnus in jouw teken sinds december 2020 heb je zowel met goede als lastige momenten te maken. Wie niet? Goed is je serieuze levensopvatting. Je toont plichtsbesef, misschien iets te veel, en kunt goed organiseren en leiding geven. Negatief is af en toe jouw overdreven pessimisme.

RAM

Leg een solide basis onder je toekomst door jouw kennis te delen met jongeren. Vier een slecht humeur niet bot op een onschuldig medemens. Laat je professioneel adviseren als je een goede investering zoekt. Leer een vreemde taal.

STIER

De dag kan totaal anders verlopen dan je verwacht. Wek niet de indruk lui of ongeïnteresseerd te zijn als je van iets het nut niet inziet of er niet achter kunt staan. Dring aan op informatie als details ontbreken. Laat eigen ideeën rijpen.

TWEELINGEN

Neem niet de verkeerde mensen in vertrouwen. Iemand die jou nog maar kort kent, is meer een praatjesmaker dan een solide figuur. De kans is groot dat je over een delicate zaak van gedachten verandert. Sta open voor een compromis.

KREEFT

Sla geen invitatie af; het kan een fortuinlijke dag worden, zeker als jouw vak met kunst of schoonheid te maken heeft. Je kunt versteld staan van je eigen prestaties als je creatief gebruikmaakt van je fantasie. Op reizen rust zegen.

LEEUW

Iemand die bij jou in de gunst probeert te komen, is anders dan hij/zij je wil laten geloven. Ga af op eigen inzicht in persoonlijke aangelegenheden; als je de mening vraagt van te veel anderen, zul je door de bomen het bos niet meer zien.

MAAGD

Er kan meer medeleven van jou worden verwacht dan je in staat bent te geven. Iemand met macht kan je leven een wending geven. Er ligt werk te wachten; zaken moeten veranderd of verbeterd worden. Laat bloedonderzoek doen.

WEEGSCHAAL

Raak niet betrokken bij een machtsstrijd en laat je evenmin voor iemands karretje spannen. Gedachten die jij in vertrouwen uitspreekt, kunnen verkeerd worden overgebracht. Mijd de schijnwerpers en laat je niet provoceren.

SCHORPIOEN

Een persoonlijke of zakelijke relatie wordt belangrijker. Afspraken kunnen kostbaar blijken; steek je er niet voor in de schulden. Verloofd? Dan kunnen jullie besluiten een datum te prikken; ga niet aan je plannen failliet.

BOOGSCHUTTER

Wees op je hoede; iemand kan proberen jou ergens in te laten lopen. Vertrouw niet op je goede gesternte als je een belangrijke afspraak hebt; falend eigen optreden of openbaar vervoer kan jouw goodwill ondermijnen.

STEENBOK

Probeer de gevolgen te overzien van een zakelijk avontuur voor je je vastlegt. Er zijn buitenkansjes voor jou weggelegd, maar je moet heel zorgvuldig zijn. Je kunt meer rechten doen gelden dan je denkt. Sla extra proviand in.

WATERMAN

Controleer rekeningen voor je ze verstuurt; een foute berekening kan je in verlegenheid brengen. Profiteer van alle secundaire voorwaarden als je in loondienst bent en trek het je niet aan als anderen je egoïsme verwijten.

VISSEN

Probeer geen beslissingen door te drukken die anderen niet zien zitten. Blijf uiterst beleefd tegen mensen die je niet begrijpt. Houd afstand als een vroegere geliefde op het tapijt verschijnt. Thuis kan alles anders zijn dan het lijkt.

