Hadewych Minis: ‘Lekker iets stouts doen, daar genoot ik zó van’

In dit overheerlijke nummer leer je actrice Hadewych Minis een beetje beter kennen. Zo vertelt ze uitgebreid over haar angsten, gezin en geliefde Tibor.

Verder staat het nummer vol met verhalen die raken. Zo doen vijf nabestaanden van cold cases hun verhaal. Hoe is het voor hen dat de dader zijn of haar straf ontloopt? Ook vertelt Annelyn (27) hoe het voor haar was toen haar vader voor het eerst in aanraking kwam met justitie. Verschillende invallen, arrestaties en rechtszaken volgden. Hoe kijkt zij terug op deze tijd? Verder: rechtbankverslaggever Saskia Belleman ziet geregeld vrouwen in de verdachtenbank, en dat zijn niet allemaal criminelen. Ze schreef er een prachtige column over.

Natuurlijk staan ook in dit nummer weer de leukste mode-items, spraakmakende reportages, beautyverhalen en een uitgebreide horoscoop.

