’Help! Mijn dochter (11) eet haar bord niet leeg’

„Mijn dochter (11) laat iedere dag iets over tijdens het avondeten. De ene avond zijn het drie happen, de andere avond néémt ze slechts drie happen. Er valt geen peil op te trekken, maar de hoeveelheid die ze tijdens het diner naar binnen werkt is vaker minimaal dan róyaal. Wat moet ik hier nou mee? Ik vind het belangrijk dat ze voldoende voedingsstoffen binnenkrijgt, maar wil haar ook absoluut niet dwingen.”

Negatieve associatie

Dwang is inderdaad zo ongeveer de minst effectieve oplossing, beaamt kinderdiëtist Dominique Flink. „Het naar binnen schuiven van het avondeten, tegen de wil in van je kind, werkt altijd averechts. Sterker nog: je kind kan hierdoor een negatieve associatie met eten ontwikkelen en alleen nog maar meer weerstand krijgen aan tafel. Bovendien ontstaat gemakkelijker ruzie en een negatieve sfeer aan tafel. Dat wil je niet.”

„Het is beter om heldere afspreken te maken over eten. Ten eerste bepaal jij als ouder nog altijd wát je kind eet. Ga dus niet vier soorten groenten klaarmaken omdat de één geen bloemkool lust en de ander een hekel heeft aan snijbonen. Leveren specifieke groenten keer op keer problemen op aan tafel? Dan kun je met je kind afspreken dat hij/zij bijvoorbeeld vijf groenten mag selecteren die voorlopig niet op tafel komen. Op die manier laat je je kind beloven dat dat dus de enige groenten zijn die mogen blijven liggen, en geef je hem/haar ook het gevoel dat hij/zij zelf een zekere mate van regie heeft.”

Vol bord

„Probeer ook na te gaan waarom je kind het avondeten laat liggen. Misschien is er een simpele reden en heeft je kind overdag voldoende gegeten en gedronken waardoor hij/zij ’s avonds minder trek heeft? In zo’n geval kan een vol bord avondeten een behoorlijke uitdaging vormen waar hij/zij alleen maar meer tegenop kan zien als er gepusht wordt. Er ontstaat mogelijk een paniekreactie waardoor hij/zij alleen maar nóg minder gaat eten.”

„Daarom kan het bijvoorbeeld al helpen om het eten op te scheppen op een kleiner bord, of om in kleinere porties op te scheppen. Ook kun je ervoor kiezen om afspraken over hoeveelheden te maken. De dochter van Freya is 11; zij kan haar bijvoorbeeld vragen om net zoveel worteltjes te eten als haar leeftijd. Of stel grenzen: 1 eetlepel rijst is de minimaal benodigde hoeveelheid voor een kind, benadruk dat dat dan ook is wat je minstens verwacht.”

Eetgedrag

„Het helpt overigens ook om van het eten geen ’ding’ te maken. Eet je kind slecht? Zorg er dan vooral voor dat dat niet het onderwerp is van gesprek! Je zult zien dat je kind dan al gelijk wat gemakkelijker eet. Ook als je meerdere kinderen hebt en alleen maar de focus legt op de slechte eter, heeft dat niet alleen effect op de slechte eter, maar ook op de rest van de kinderen.”

„Belonen kan en mag, maar let er wel op, op welke manier je dat doet. Als het toetje het vaste eetmoment van het gezin is, raad ik het af om je kind dat te ontzeggen als hij/zij slecht eet - zeker als dat vaak een voedzaam, gezond toetje zoals yoghurt is. Het is beter om te zeggen: ’Als je de hele week goed eet, mag je in het weekend een uurtje later naar bed’. Tot slot raad ik aan om je kind complimenten te geven bij goed eetgedrag; positieve motivatie kan wonderen doen.”