Prachtig de feestdagen in

Wanneer begon jij met My Jewellery?

„Acht jaar geleden, maar op mijn zolderkamertje, naast mijn baan als docente Frans. Ik maakte sieraden, verkocht ze via Facebook en blogde over mijn avonturen als ondernemer. Daar kreeg ik al vrij snel aandacht voor in de media.”

Zat dat sieraden maken er al jong in?

„Ik gaf vanaf mijn 13e al workshops, inderdaad, maar vooral dat ondernemen begon vroeg. Vroeger organiseerde ik thuis al bibliotheekjes en op de basisschool ruilmarkten waarvoor ik in groep 7 al de hele organisatie deed, met alle klassen.”

Inmiddels is je merk een begrip…

„Ja! Nu hebben we 13 eigen winkels, een goedlopende webshop en 300 andere adressen waar we de collectie aanbieden. Het team bestaat nu uit ruim 250 medewerkers. En af en toe doen we dus een leuk project zoals de VROUW-collectie.”

Vertel eens, waar bestaat die uit?

„Het is echt een collectie voor de feestdagen, met glitters en de kleur rood die je ook in VROUW ziet. We hebben zes paar oorbellen, vier haarclips, zes scrunchie’s, twee clutches en vier armbanden. Voor elke leeftijd iets. En, ook belangrijk: heel betaalbaar.”

Een impressie van onze collectie

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.