’MAFS’ Lotte: ’Je moet in dezelfde categorie knapheid vallen’

Premium Sterren

Ben Cramer na Phantom-stop: ’Nee... meen je dat nou!?’

Na 35 jaar komt er volgend jaar februari een einde aan de musical The Phantom of the Opera op Broadway, New York. De voorstelling ging 26 januari 1988 in première en trok, alleen al in The Big Apple, bijna twintig miljoen bezoekers. Teruglopende kaartverkoop vanwege de coronapandemie hebben de produ...