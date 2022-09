Premium Het beste van De Telegraaf

Verhalen achter het nieuws ’MAFS’-matchmaker Lotte: ’Je moet in dezelfde categorie knapheid vallen’

Door Julia Kroonen Kopieer naar clipboard

Ⓒ Angelien Ritmeester

Je kent haar misschien van televisie: Lotte Ditzel (37). Ze is matchmaker bij ’Married at First Sight’ (MAFS) en heeft een eigen Matchmaking Bureau voor hoogopgeleide singles, genaamd DTNG. Ze vertelt ons alles over haar koppelwerk.