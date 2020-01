’Pak appende automobilisten hun rijbewijs af!’

Zo voel ik mij tegenwoordig als ik in de auto stap. Alsof ik mezelf begeef onder mensen met een handgranaat in hun hand. Maar in plaats van een handgranaat is het een mobiel dat al autorijdend bediend worden. Een paar jaar geleden reed ik richting Amsterdam. Sinds lange tijd omdat ik namelijk geen auto meer heb en ja dat is een bewuste keuze. Iets met milieu. Iets met dat ik voor elk wissewasje mijn auto pakte. Iets met dat ik naast het station en op loopafstand van alle winkels woon waardoor ik vond dat ik makkelijk zonder die wagen kon. En vooruit. Een goede maatregel tegen mijn overgewicht.

Ik stapte dus in mijn geleende auto en ging op weg. Hoe ik Amsterdam bereikte? Geen idee. Ik weet wel dat ik bij aankomst stond te trillen op mijn benen. Het leek wel of ik in een loopgravenoorlog was beland: om de zoveel meter moest ik ineens boven op de rem staan of uitwijken. Sindsdien heb ik rijangst. De oorzaak? Mijn medeweggebruikers die hun leven al bellend of whatsappend belangrijker vinden dan het leven van anderen. Overdrijf ik? Volgens een studie van PNAS (een Amerikaans instituut dat onderzocht hoe groot de kans is dat je een ongeluk veroorzaakt doordat je met je telefoontje bezig bent in plaats van de verkeersregels) is zes keer hoger. Zes. Keer. Hoger.

Vorig jaar werden volgens de cijfers van het CJIB slechts 80.000 automobilisten beboet voor het al rijdend gebruik makend van hun telefoon. Ik zeg ’slechts’ omdat dat alleen maar degenen waren die op heterdaad werden betrapt. 80.000 aso’s die blijkbaar niet onder de indruk zijn van die 220 euro boete die ze ervoor kunnen krijgen. Het aantal verkeersslachtoffers doordat er tijdens het autorijden werd gebeld of geappt, neemt epidemische vormen aan.

Strafblad

Ik zeg: 220 euro boete? Dat is blijkbaar veel te weinig. Die maatregel is niet afschrikwekkend genoeg. Als ik met een handgranaat door een winkelstraat loop word ik opgepakt, word ik veroordeeld en heb ik voor de rest van mijn leven een strafblad. Mensen die gepakt worden terwijl ze bellen of appen tijdens het rijden? Minister van verkeer- en waterstaat? Cora van Nieuwenhuizen? Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus? Pak die aso’s alsjeblieft hun rijbewijs af! Dan pas durf ik weer de weg op. Dan pas - en dat vind ik nog veel belangrijker dan mijn rijangst - zal het aantal verkeersslachtoffers aanzienlijk verminderen.

