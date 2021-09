Annemarie (45) heeft 8 kinderen: ’Zwanger zijn is mijn beautygeheim’

Voel jij je zo jong/oud als je bent?

„Ik werd voor het eerst moeder op mijn 23ste en in mijn hoofd ben ik vanaf dat moment ook gestopt met ouder worden. Natuurlijk heb ik sinds die tijd wel wat meer zelfvertrouwen gekregen, maar verder ben ik weinig veranderd. Ik ben iemand die van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat in beweging is. Ik zit eigenlijk nooit. Dat houdt mij jong en fit.”

Heb jij een beautygeheim?

„Zwanger zijn, haha. Ik begin dan echt te stralen! Eigenlijk gebruik ik nooit make-up of dure crèmes. Het enige wat ik nog weleens gebruik, is handcrème in de winter. Ik heb aardig wat volgers op Instagram en je zou mij kunnen beschouwen als influencer. Soms wordt mij daarom weleens gevraagd om beautymerken te promoten. Ik vraag me dan af of ze wel goed op mijn Instagram hebben gekeken. Ik heb daar echt helemaal niks mee.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nee, maar ik zie er ook nog wel jong uit voor mijn leeftijd. Hiernaast is mijn jongste nog maar 1 jaar, daardoor word je automatisch ook jonger geschat. Welke 45-jarige vrouw heeft er namelijk nog een baby? Mijn oudste zoon Jim is inmiddels 21 jaar en mijn jongste dochter Lotje is nog maar een baby. Wanneer ik bij een examenuitreiking ben van een van mijn oudste kinderen, ben ik wel echt de jongste moeder, maar als ik met Lotje over straat loop, steek ik er niet raar tussen uit.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Ik ben trots op mijn postuur. Ik heb een mannelijk postuur en ben best grof, maar ik vind dat juist mooi. Als ik tegenover je kom staan, staat er ook echt iemand. Ik ben 1,82 meter en vroeger vond ik dat verschrikkelijk. Ik stak overal bovenuit. Gelukkig ben ik op latere leeftijd gaan inzien dat iedereen mooi is op zijn eigen manier. Wie bepaalt dat ik te lang ben? Ik ben juist blij dat ik anders ben dan al die anderen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik heb een vergroeide voet. Aan de linkerkant heb ik een uitstekend bot en daar heb ik mij nog niet helemaal mee verzoend. In het verleden heb ik daar veel negatief commentaar op gehad en dat is blijkbaar blijven hangen. Naast mijn scheve voet, heb ik ook scheve tanden. Daar zou ik echter absoluut nooit iets aan laten doen. Ik vind het namelijk te zot voor woorden dat iedereen tegenwoordig een beugel moet. Waarom mag je gebit geen imperfecties hebben?”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Mijn lijf. Als ik in bikini sta, kunnen mensen niet geloven dat ik 8 kinderen heb gebaard. Voordat ik kinderen had, was ik eigenlijk altijd te zwaar en volgde ik allerlei diëten. Ik woog 95 kilo en ben een periode heel ongelukkig geweest. Vanaf mijn eerste zwangerschap is dit eigenlijk totaal omgeslagen. Ik moest op vaste tijden eten en gezondere maaltijden bereiden. Ook het geven van borstvoeding heeft ervoor gezorgd dat de kilo’s er bij mij afvlogen. In combinatie met het vele bewegen, heeft het er uiteindelijk voor gezorgd dat ik topfit werd. Veel vrouwen komen aan na hun zwangerschap, maar ik heb daardoor juist mijn droomgewicht bereikt.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Nee, nog lang niet. Ik werd op mijn 23ste ongepland zwanger van mijn eerste kindje en eigenlijk heb ik mij vanaf dat moment volop gefocust op het moederschap. Dat ik nu thuis zit met 8 kinderen, was niet mijn originele plan. Ik wilde carrière maken en droomde van mijn eigen onderneming. Ik heb er echter bewust voor gekozen om thuisblijfmoeder te zijn en mijn man de ruimte te geven om carrière te maken. Hierdoor heeft hij grote stappen kunnen zetten en ook bijzondere internationale reizen gemaakt. Je zou kunnen zeggen dat mijn gezin mijn bedrijf is geworden, maar mijn ambitie is nog niet vervuld. Ik ben heel goed in structuur aanbrengen en geef als influencer hier ook tips over aan mijn volgers. Als mijn kinderen ouder zijn, zou ik hier graag wat meer mee willen doen.”

Wat houdt je jong?

„Ik denk toch echt mijn kinderen. Het grote gezin houdt mij jong. Ik zie het ook om mij heen bij andere grootgezinmoeders. Je wordt gedwongen om in beweging te blijven en je staat eigenlijk continu aan. Dit houd je jong van geest, maar het zorgt er ook voor dat je fit blijft. Veel van mijn vriendinnen zijn wat ouder en je ziet ze langzaam uitdoven. Ze knippen hun haar af en zitten in een halve midlifecrisis, daar heb ik gewoon de tijd niet voor!”

Heb je een levensles?

„Je bent verantwoordelijk voor je eigen levensverhaal. Het leven is hard werken. Soms moet je je schouders eronder zetten en aanpoten, maar uiteindelijk krijg je er ook een hoop voor terug. Geef niet op, dan kom je er uiteindelijk wel.”

