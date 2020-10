De favoriete Instagram-accounts van VROUW!

1: @Howtocakeit

How to cake it is een Youtube en Instagram-account met allerlei mooie en unieke taarten die worden gemaakt door de Amerikaanse Yolanda Gampp (43). Haar taarten zijn anders dan anders; die hebben namelijk de vorm van bijvoorbeeld een boek of een kinderzwembad. Op Instagram deelt deze veertiger haar creaties.

2: @Jel_nl

Jeltje van der Pol is een van de VROUW-stylisten en deelt dagelijks toffe outfit-ideeën, tips en trends op het gebied van... mode!

3: @Thegoodquote

Dit is een Instagram-account met meer dan 20 miljoen volgers. Er worden motiverende en positieve quotes over onder andere zelfontwikkeling en mentale gezondheid gepost.

4: @Dehuismuts

Op het account van de Huismuts worden allerlei inspiratiefoto’s gedeeld met betrekking tot interieur en inrichting. Het gezicht achter dit account is Rachel van Sas, een grappige en herkenbare meid met een mooi (en soms wat rommelig) gezinsleven.

5: @Diederikgommers

Nog maar heel kort heeft ook Diederik Gommers (56) een Instagram-account. Toch heeft deze ic-arts al meer dan 200.000 volgers weten te scoren. Wij vinden hem een goed voorbeeld voor degenen die zich in tijden van corona op een fijne manier met anderen willen verbinden (zoals hijzelf bijvoorbeeld deed met de 21-jarige influencer Famke Louise). Op zijn Instagram geeft hij een interessant kijkje achter zijn schermen.

6: @Culynl

Voor de echte foodlovers onder ons: Culynl post dagelijks recepten, tips en culinaire inspiratie. Eigenlijk alles wat met lekker eten te maken heeft!

7: @Paulientilstra

Paulien Tilstra, moeder van twee, deelt op Instagram en Youtube haar gezinsleven én fashioninspiratie. Bijna dagelijks deelt ze haar outfit of the day, en daarbij ook haar nieuwste aankopen en (sale) aanraders.

8: @Budgethome

Hier worden allerlei koopjes, budgettips en DIY-projecten laten zien op het gebied van interieur. Van Xenos- tot Actionkoopjes, je vindt het er allemaal.

9: @Markus.effin.prime

Markus maakt zwarte varianten van superhelden. Dus mocht je van (black) art houden, dan is het zeker de moeite waard om hier een kijkje te nemen!

10: @Lizekorpie

Lize Korpershoek (35) is voormalig model, documentairemaker en illustrator. Ze heeft een relatie met Tim Hofman en heeft twee katten, genaamd Dirk en Dennie. Via haar Instagram Stories deelt ze haar leven met een knipoog, en ook haar katten spelen een grote rol in haar Stories. Aanrader dus voor kattenliefhebbers!

11: @VROUW_nl

En last but not least: de Instagrampagina van VROUW! Dagelijks wordt hier content van VROUW op gepost, en daarnaast staan er in de Instagram Stories geregeld polletjes over alles wat met VROUW te maken heeft!