Kans op dementie verkleinen? Dit kun je zelf doen!

Dementie is eigenlijk een verzamelnaam van meer dan vijftig ziektes, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Een van de bekendste ziektes is Alzheimer. Ongeveer 70 procent van de mensen met dementie heeft Alzheimer. Dementie is dus niet altijd Alzheimer, maar Alzheimer is dus wel altijd dementie.

Volgens Bekkenkamp is dementie het best te omschrijven als: „Een afname van het geestelijk vermogen, waardoor mensen langzaam de regie over hun eigen leven verliezen. Dementie is dus veel meer dan vergeten, waar vaak aan wordt gedacht.”

Risicofactoren

Bekkenkamp vertelt dat er zeven belangrijke risicofactoren zijn die invloed hebben op de ontwikkeling van Alzheimer en andere vormen van dementie. „Overgewicht, roken, hoge bloeddruk, suikerziekte, te weinig bewegen en te weinig mentale en sociale activiteiten zijn allemaal risicofactoren die invloed hebben op de ontwikkeling van dementie. Een feit is dat mensen na hun 65ste een verhoogde kans op dementie hebben. Alleen is dementie een sluipende ziekte. Het duurt tientallen jaren voordat dementie ontstaat. Met een gezonde leefstijl kun je het proces vertragen, waardoor je het soms zelfs kunt uitstellen tot na het overlijden.”

Maar waarom hebben deze factoren invloed op het verloop van de ziekte? „In je brein zitten kilometers aan bloedvaten. Als deze beschadigen, verstopt raken of knappen, krijgen de hersencellen geen zuurstof en sterven ze af. Mentaal en sociaal actief blijven werkt juist beschermend. Je brein heeft als het ware meer reservecapaciteit. Daarom is het ook zo belangrijk dat je de hersenen blijft uitdagen.”

Mensen vrezen volgens Bekkenkamp ook vaak dat genen een grote invloed hebben. Als meerdere (groot)ouders dementie hadden, denken mensen snel dat het in de familie zit. „Dementie is genetisch gezien een complexe ziekte. Het speelt een rol, maar deze rol is minder groot dan dat je zou verwachten. Als je ouders na hun 65ste dementie krijgen, neemt het risico voor jou maar een paar procenten toe. Wanneer je ouders voor hun 65ste dementie krijgen is dit echter een ander verhaal. Als meerdere mensen in je familie dementie op jonge leeftijd krijgen, is er een kans dat het een erfelijke variant betreft. Dit is gelukkig zeer zeldzaam.”

Woordlegpuzzel

Een gezonde leefstijl heeft veel invloed op het verloop van de ziekte. Uit wereldwijd onderzoek blijkt zelfs dat 30 procent van het aantal gevallen van dementie voorkomen kan worden door een gezondere leefstijl. Maar waar moet je dan aan denken? „Het is belangrijk dat je nieuwsgierig blijft, gezond eet en voldoende beweegt. Het is goed om activiteiten te ondernemen die veel van je hersenen vergen. Elke dag een woordpuzzel invullen zal niet helpen. Juist sociale activiteiten zijn heel effectief, omdat deze complex zijn. Je gebruikt daarmee veel verschillende onderdelen van je brein. Je zou bijvoorbeeld elke week naar een schaakclub kunnen gaan of vrijwilligerswerk kunnen doen. Denk ook nooit dat het ergens te laat voor is. Mensen die voor hun 65ste stoppen met roken hebben bijvoorbeeld al een even grote kans op dementie als mensen die nog nooit hebben gerookt.”

Kans verkleinen

Volgens Bekkenkamp zijn er geen specifieke voedingsmiddelen die dementie kunnen voorkomen. „Er wordt beweerd dat blauwe bessen, appels en koffie invloed zouden kunnen hebben, maar dat is nog onvoldoende onderzocht en niet ons advies. Het belangrijkste is een volwaardig en gezond voedingspatroon. Het mediterrane dieet lijkt goed voor je brein te zijn en een beschermende werking tegen dementie te hebben. Het is dus belangrijk dat je voldoende verse groenten, fruit, peulvruchten, noten, vis en gevogelte eet.”

„Gezondere keuzes maken is lastig en ze volhouden is al helemaal moeilijk”, vertelt Bekkenkamp. „Toch zijn er mentale trucjes en slimmigheden die je kunnen helpen. Bedenk bijvoorbeeld niet alleen dat je meer wilt bewegen, maar ook wanneer en in welke dagelijkse situatie. Het beste is om het te specificeren door bijvoorbeeld te zeggen: ’Ik ga elke dag na het eten een half uurtje lopen.’ Op deze manier houd je het makkelijker vol.”

Meer weten over dementie?

Eerder spraken wij Dieuwertje, haar moeder kreeg dementie toen Dieuwertje nog maar zestien jaar oud was. Ook deelden we de lezerscolumn van Simone. Haar moeder heeft dementie en woont in een zorginstelling. Zij wil graag dat het daar een beetje leefbaar voor haar moeder blijft.

Wil je niets van VROUW missen?

Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.