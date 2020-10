Daghoroscoop 2 oktober

VANDAAG JARIG

Uw liefdeleven kan gecompliceerd worden door stressvolle aspecten van het dagelijks bestaan. Uw onafhankelijkheid bereikt een piek, maar u zult moeten leren rekening te houden met anderen. Vrienden hebt u volop en zij hebben behoefte aan uw vriendschap maar zullen ook steun bieden.

RAM

Een nieuwe overeenkomst zal een gunstig effect hebben op uw carrière. Wees niet te bescheiden; u kunt precies degene zijn die men zoekt. Bereidt u voor op de terugkeer van een oude liefde; een mooie relatie kan het gevolg zijn.

STIER

Als u erover hebt geklaagd dat het leven maar saai is dan zult u daar de komende periode geen last van hebben. Probeer meer kennis te vergaren over kunst, literatuur en muziek. Steek geld in een effectiever manier van werken.

TWEELINGEN

Oplettendheid is geboden, zowel op vertrouwd terrein als daarbuiten. Richt uw volledige aandacht en concentratie op uw werk, studie en de grote liefde van uw leven. Toon u bereid te willen vechten voor een waardige zaak.

KREEFT

Uw onderhandelingspositie is sterk, zowel op het persoonlijke als het professionele vlak. Er valt winst te boeken. Probeer onafhankelijk te denken en te opereren. Er kan een geheim worden prijsgegeven en er kan iets te vieren zijn.

LEEUW

Als iemand die u vertrouwt u aanmoedigt om iets te ondernemen , accepteer dan het risico en spring in het diepe. De relatie met bepaalde familieleden verbetert als een emotionele blokkade wordt opgeheven en zorgen verdwijnen.

MAAGD

Tijdens een sociaal samenzijn kunt u iemand ontmoeten die een belangrijke rol in uw leven kan gaan spelen. Er is van alles gaande. Gebruik inventiviteit als u een kijkje achter de schermen wilt nemen van een interessant bedrijf.

WEEGSCHAAL

Controleer referenties en werk gegevens bij. Er zit wat geheimzinnigheid in de lucht of een publicatie trekt uw speciale aandacht. Onverwacht bezoek kan u aan het denken zetten. Organiseer een feestje voor geliefden.

SCHORPIOEN

Orden uw gedachten en kies prioriteiten. Richt uw aandacht op communicatie, schrijf- of vertaalwerk. Tracht in balans te blijven als u verliefd bent. U kunt plezierige ontwikkelingen tegemoet zien waarop u niet hebt gerekend.

BOOGSCHUTTER

Wees diplomatiek zonder uw principes te verloochenen. Er zijn gunstige tendensen m.b.t. uw carrière. Uw sleutel tot succes ligt in een creatieve benadering van hetgeen u onder handen hebt. Breng uw kwaliteiten naar voren.

STEENBOK

U kunt gevraagd worden een belangrijk iemand te vervangen; doe het. Wees niet verbaasd als mensen u mysterieus vinden. Let het accent op glamour als u in de stemming bent om te flirten, maar doe kalm aan. Eet verse groenten.

WATERMAN

Blijf uit de buurt van een dominante persoonlijkheid die jaloers lijkt. Een opdracht die u alsnog krijgt kan een bestaande relatie verbeteren. Uw bent nu optimaal creatief; een goed moment om uw omgeving te verfraaien.

VISSEN

Kijk verder dan uw neus lang is en bepaal uw eigen lot. Het accent ligt op relaties, vooral als u gehuwd bent. Correspondentie kan tot een invitatie leiden naar het buitenland te komen. Laat een juridische uitspraak checken door een deskundige.