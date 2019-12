Daghoroscoop 20 december

VANDAAG JARIG

Op liefdesgebied kan er sprake zijn van hollen en stilstand. Affaires zullen talrijk zijn, met verschillende personen en onder verschillende omstandigheden. Blijf financieel met beide benen op de grond; u kunt het zich veroorloven vrijgevig te zijn, en weet intuïtief wanneer dat onwenselijk is.

RAM

Zet kwesties op de agenda die te maken hebben met uw gezondheid, dienstbaarheid en werkomstandigheden. Als u gewicht wilt verkiezen, raadpleeg dan uw arts en volg diens adviezen. Laat u niet verleiden een modieus dieet te volgen.

STIER

Het kan onmogelijk lijken de komende feestdagen uw familie bij elkaar te krijgen. U zult het moeten accepteren, want de mensen om u heen zijn nu eenmaal stuk voor stuk unieke wezens. Neem de tijd om relatieproblemen uit te praten.

TWEELINGEN

Er lijkt sprake van een bijeenkomst die betrekking heeft op een financiële kwestie, een huwelijk of hereniging. Blijf kalm; het zal voorspoedig verlopen. Nodig naasten die u niet met Kerst zult zien eerder uit voor een etentje.

KREEFT

De telefoon kan de hele dag rinkelen en uw werk verstoren. Schakel het antwoordapparaat in en bel alleen diegenen terug die er echt toe doen. Span u in om de verblijfplaats te achterhalen van iemand die van de aardbodem lijkt verdwenen.

LEEUW

Plannen waarmee geld kan worden verdiend lijken zich gunstig te ontwikkelen. Breng uw financiën op orde en ga niet de strijd aan met mensen die met geld smijten om indruk te maken op anderen. Ga zelf zorgvuldig om met geld.

MAAGD

Uw levensvreugde neemt toe als u van kleine dingen leert te genieten. Een sociale gebeurtenis kan extra werk en activiteiten met anderen voor u betekenen. Dat kan een toevallige ontmoeting of waardevol contact tot gevolg hebben.

WEEGSCHAAL

Er kunnen zich heftige gevoelens van u meester maken en u kunt in de schijnwerpers terechtkomen vanwege een prestatie in het verleden. Zorg ervoor dat de mentale batterij is opgeladen door genoeg tijd in uzelf te investeren.

SCHORPIOEN

Een irrationele stemming kan tot onverwachte gevolgen leiden. Ga niet te veel op uw intuïtie af want die kan u vandaag in de steek laten. Ergernis kan u tot een uitval verleiden tegen mensen, die niet weten wat u is aangedaan.

BOOGSCHUTTER

Alles wijst op een zeer drukke dag en met weinig rust. Probeer te blijven glimlachen. Houd er rekening mee dat degenen die boven u staan uw vaardigheden in de gaten houden en willen weten hoe u met stress omgaat.

STEENBOK

Emoties kunnen hoog oplopen en onenigheid teweeg brengen. Doe gewoon uw best en als er sprake is van verwarring overtuig u er dan van dat u de feiten kent voor u in woede uitbarst. Zo niet, dan krijgt u spijt van uw reactie.

WATERMAN

Een veelbelovende dag al zult u misschien non stop moeten werken. Financieel lijkt het u beter te gaan of uw partner ontvangt en hogere bonus dan verwacht. Binnen een zakelijk partnerschap ziet de toekomst er rooskleuriger uit.

VISSEN

Maak een lijst van dingen die gebeuren moeten en begin. Concurrentie kan uw zelfvertrouwen op de proef stellen en u doen afvragen wat anderen van plan zijn. Zet eigen plannen door en verbaas collega’s en superieuren met uw expertise.

