Daghoroscoop 8 februari - Sterrenbeeld Stier: Wees eerlijk!

VANDAAG JARIG

Wat jouw carrière betreft lijkt er niet veel te gaan veranderen al kan een forse koerswijziging gaan plaatsvinden die de komende twee jaar positief zal uitpakken. Het begint voorzichtig en geleidelijk dit jaar, en kan in 2025 prachtige kansen openen die uw imago aanzienlijk zullen verbeteren.

STERRENBEELD RAM

Een interessante dag; de kosmos kijkt welwillend neer op de staat van jouw financiën. Zorg voor professionele begeleiding als geldzaken je verwarren. Laat je assisteren als je een lastige taak op je hebt genomen; gebruik alle beschikbare energie.

STERRENBEELD STIER

Ruzie met jouw partner kan de dag een vervelende start geven. Wees eerlijk omtrent jouw aandeel en geef niet zonder meer de ander de schuld. Wat heel erg verkeerd leek zou wel eens juist kunnen zijn. Reken de komende week op verrassingen.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Rond het doel dat je je hebt gesteld kan verwarring ontstaan. Doe een stapje terug als dat gebeurt en bekijk je opties. Creatieve ideeën zullen je behulpzaam zijn bij het genereren van meer inkomen. Doe geen zaken met vrienden.

STERRENBEELD KREEFT

Jouw talenten zullen naar voren komen in de deskundige wijze waarop je je uitdrukt. Praat niet te veel zodat anderen verlangen naar meer. Gebruik jouw intuïtie en luister vaker dan je spreekt. Een goed moment om jouw imago op te krikken.

STERRENBEELD LEEUW

Zorg dat je jouw financiële situatie stevig in de hand hebt zodat je de komende weken gebruik kunt maken van de kansen die zich aandienen. Het zal lukken om een positieve indruk te maken op invloedrijke mensen. Werk jouw cv bij.

STERRENBEELD MAAGD

Je kunt er moeite mee hebben om een droom gemotiveerd na te streven. Even afscheid nemen van de dagelijkse routine zou je goed doen. Er kan sprake zijn van liefde voor iemand uit een andere cultuur of een medereiziger.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Een prima tijdstip om een financiële strategie in praktijk te brengen en persoonlijke en zakelijke budgetten te onderzoeken. Over een lening of uitkering, bonus of andere meevaller is goed bericht onderweg.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Een goed moment om evenwicht en harmonie te brengen in jouw zakelijke belangen en persoonlijke relaties. Bespreek zakelijke afspraken en zet kwesties recht die ter discussie staan. Je hoeft het niet steeds anderen naar de zin te maken.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Jouw timing kan je in de steek laten. Blijf op koers door je aan een strakke agenda te houden. Neem ruim de tijd om kleine maar relevante details te behandelen. Te vroeg op een afspraak zijn kan even vervelend zijn als te laat.

STERRENBEELD STEENBOK

Stop jouw energie in studie en creatief werk. Ga naar een museum of vrolijke film als je een beetje depressief bent. Je kunt vandaag vooral behoefte hebben aan liefde en warmte en dat zal uw kijk op gebeurtenissen beïnvloeden.

STERRENBEELD WATERMAN

Reken de komende tijd op toenemende creativiteit en inspiratie. Ga af op jouw intuïtie; eerste indrukken zijn waarschijnlijk juist. Een latent probleem kan jouw vergeetachtigheid zijn en je zult jouw agenda of routeplanner nodig hebben.

STERRENBEELD VISSEN

Ontwikkel een plan om een cursus toegepaste kunst te volgen of om je aan te sluiten bij een spiritueel gezelschap. Naarmate je meer je best doet zal jouw horizon verbreden. Door in te gaan op kansen ontdek je wie je werkelijk bent.

