Ook voor alle publieke binnenruimtes waar meerdere mensen van verschillende huishoudens aanwezig zijn adviseert het OMT een medisch mondkapje te dragen. Dit geldt voor iedereen vanaf dertien jaar. Het masker moet continu gedragen worden, behalve wanneer iemand iets eet of drinkt. Dit geldt voor bijvoorbeeld hogescholen en universiteiten, de horeca en bedrijven en kantoorruimtes.

Het dragen van een mondkapje zou de kans op besmetting met 53 procent verlagen. Dat blijkt uit onderzoek gepubliceerd in The British Medical Journal. Ook is onderzocht of een chirurgisch masker beter werkt dan een zelfgemaakt mondkapje. Uit het onderzoek blijkt dat het weinig uitmaakt welk masker je draagt.

Buitenland

In landen als Spanje en Italië zijn mondkapjes al langer verplicht in openbare binnen- en buitenruimtes. Dit geldt voor iedereen van zes jaar en ouder. Winkels, horeca en culturele instellingen zijn in deze landen gewoon open.

Reacties

Anneleen vraagt zich op Twitter af hoeveel mensen buiten besmet raken. Zij denkt dat de mondkapjes voor meer afval op straat zorgen.

Kim laat weten dat overgewicht een probleem rond corona is. Volgens haar zou iedereen gratis naar de sportschool moeten kunnen, in plaats van nu buiten mondkapjes te moeten dragen.

Linda geeft aan dat ze het wel een goed idee vindt om mondkapjes in buitenruimtes te dragen. Zij denkt dan bijvoorbeeld aan het schoolplein.

Praat mee

Hoop jij op een mondkapjesplicht in drukke buitenruimtes? En dat alles dan weer open kan, net als in het buitenland? Of vind jij het dragen van mondkapjes in buitenruimtes onzin en denk je dat het niet gaat helpen om de besmettingen omlaag te krijgen? Praat mee via onze Facebookpagina.