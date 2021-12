’Via Google Translate ontmoette ik mijn ’nieuwe neef”

„Ik heb even getwijfeld of ik dit verhaal wilde delen, maar dat was van korte duur. Sinds een jaar ongeveer heb ik een ’nieuwe’ neef of zoals hij zelf zegt: een broer erbij.

Vorig jaar november fietste mijn vader met een kapotte accu van Nijmegen naar Grave. Onderweg fietste hij op met een jonge jongen van nog geen 18 jaar oud. Hij miste een handschoen en het was tegen het vriespunt. Deze jongen, Yazan genaamd, kon geen Nederlands en geen Engels, maar met handen en voeten vroeg mijn vader of hij mee wilde fietsen zodat hij hem thuis een compleet paar kon geven.”

Google Translate

„Vanaf dat moment is Yazan in ons leven. Of beter gezegd: in dat van mijn ouders. Vlak voor kerst ontmoette ik hem voor het eerst. Met behulp van Google Translate konden we elkaar begrijpen en leerden we elkaar kennen. Yazan vertelde over zijn reis naar Nederland en dat hij er anderhalf jaar over heeft gedaan om van Syrië naar Nederland te komen. Te voet!

We wandelden met kerst door Grave, langs de verlichte huizen en brachten een bezoekje aan de kerk die gesloten was, maar waar we als gezin een kaarsje mochten aansteken. Hij vertelde over zijn kleine broertje en zusje die net iets ouder zijn dan mijn kinderen Ammée en Odin en over zijn lieve mama. We belden met zijn familie waarbij ik de blikken zag tussen mijn moeder en zijn moeder en er direct een band ontstond. Zo één die moeders begrijpen. Vanaf dat moment ontfermen mijn ouders zich over hem.”

Familie

„Na bijna twee jaar onderweg te zijn geweest kon Yazan weer kind zijn, puber zijn. Op het AZC zorgde hij voor de jonge mensen en bij mijn ouders werd er voor hem gezorgd. Familieleden zorgden voor een nieuwe garderobe, hij leerde allerlei mensen kennen in Grave waardoor vriendschappen ontstonden. Mijn schoonzusje - die Arabisch spreekt - en mijn moeder - die ontzettend creatief is -gaven hem Nederlandse les en met gemak zorgden kennissen voor stageplekken bij hen in het bedrijf. Inmiddels zijn we bijna een jaar verder en viert Yazan zijn tweede kerst in Nederland.”

Verbinding

„Wij hebben er familie bij, Ammée en Odin een oom, mijn ouders een zoon en Yazan heeft een veilige plek en een groot netwerk van mensen die hem kennen en steunen in zijn opgroeien. Hij gaat naar school, spreekt Nederlands en lijkt soms op een ’doodnormale’ puber.

Waarom deel ik dit… Omdat ik hoop dat we ons blijven verbinden met de mensen om ons heen. Alle mensen. Dat jij misschien diegene bent die opmerkt dat iemand een handschoen mist, die meedoet met de Sinterklaas-actie, een kerstboom koopt voor dat gezin in de buurt of die ziet dat je tante wel een handje hulp kan gebruiken. Noem het. Heb oog voor elkaar. Want weet je… misschien ben jij wel degene die door jouw vertrouwen in de mens een heel netwerk raakt om hetzelfde te doen.”