Daghoroscoop 14 mei - Verbaal ben je in vorm, Maagd!

Naarmate je in je werk succesvoller wordt, ben je minder geneigd op je gezondheid te letten. Zorg ervoor dat je voldoende rust krijgt, genoeg lichaamsbeweging hebt en pauzeer als je moe bent. In tegenstelling tot je liefdesleven, zullen vriendschappen gedijen en stabieler zijn dan voorheen.

RAM

Communicatief ben je vandaag in vorm, maar je hebt wel de neiging star te zijn in je mening, vooral thuis. Val een naaste niet te hard als deze zich vergaloppeert. Ga in gesprekken met vrienden een intellectuele uitdaging aan.

STIER

Je hebt over geluk niet te klagen, al denk je daar zelf misschien anders over. Houd rekening met een doorbraak of je krijgt het groene licht voor iets waarop je graag je stempel zult drukken. Put kracht uit een welgemeend compliment.

TWEELINGEN

Om sociaal te zijn hoef je niet per se de deur uit; je bent goedkoper uit als je vrienden met hun partner bij je thuis uitnodigt. Durf de dialoog aan te gaan over levensvraagstukken en geef aan waar je zelf voor staat.

KREEFT

Binnen de familie kan een verhitte discussie ontstaan waaraan je liever niet deelneemt. Verdwijn van het toneel als je voelt dat tussen bepaalde mensen de wrijving toeneemt, anders kun je zomaar als zondebok worden gekozen.

LEEUW

Je liefdesleven floreert als je geen geheim maakt van je hartstocht. Door een onverwachte gift kan het je financieel voor de wind gaan. Vorm met je partner een dynamisch duo. Ben je net verliefd dan komt er nu schot in de romance.

MAAGD

Zorg dat je er goed uitziet, zeker als je met publiek te maken krijgt. Verbaal ben je in vorm en weet je goed over te brengen wat je ter harte gaat. In je nadeel kan zijn dat je dogmatisch of arrogant overkomt. Je liefdesleven gedijt.

WEEGSCHAAL

Probeer minder moraliserend te zijn. Iets meer flexibiliteit verschaft mooie kansen en als je je een beetje aanpast krijg je informatie die je anders zou missen. Je liefdesleven zal zich gunstig ontwikkelen als je vaker iets aardigs zegt.

SCHORPIOEN

Je creatieve talent zal je niet in de steek laten; je kunt nu een van je beste werkstukken leveren. Studenten kunnen extra lof oogsten. Nog alleen, dan doemt een romance op. Van je schoonmoeder kun je iets bijzonders leren.

BOOGSCHUTTER

Verdedig je standpunt; je weet wat het publiek wil en wat juist is, al kun je dat niet bewijzen. Stel je nu liever dogmatisch dan diplomatiek op. Als je je laat ompraten kan daardoor in een later stadium een schandaal ontstaan.

STEENBOK

Het demonstreren van kracht en macht kan effectief zijn op de werkvloer maar in persoonlijke relaties is het minder gewenst. Beminden kunnen je agressief vinden en een dwingeland. Leg thuis wat extra tact aan de dag.

WATERMAN

Geneer je niet te zeggen wat je denkt. Wees liever eerlijk dan anderen naar de mond te praten. Je liefdesleven (en op langere termijn ook je financiële bestaan) neemt een gunstige wending als je vasthoudt aan je overtuiging.

VISSEN

Wees niet te star in je mening, je roept er onnodig spanning mee op. Kies voor die gulden middenweg waar ook je partner zich prettig voelt. In je liefdesleven zijn veranderingen goed. Toon je verantwoordelijk en aanhankelijk.

