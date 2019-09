Daghoroscoop 19 september

VANDAAG JARIG

In de familiekring lijken komend jaar tevredenheid en succes de toon te zetten. Gezinsuitbreiding via huwelijk of geboorte is mogelijk. Als u de leeftijd hebt om kinderen te krijgen zult u vruchtbaarder zijn dan in voorgaande jaren en kan er sprake zijn van een niet “geplande” zwangerschap.

RAM

U bent populair en het zal gemakkelijk zijn u te onderscheiden als u plotseling te maken krijgt met een uitdaging. U zult uw zin krijgen als het nodig is om een autoriteit naar de mond te praten of een bijzondere gunst te vragen.

STIER

U kunt de dringende behoefte voelen om alleen te zijn, zeker als u het druk hebt gehad en betrokken bent geweest bij uiteenlopende activiteiten. Een prima moment voor wat vrije tijd zodat u zich daarna weer helemaal mens zult voelen.

TWEELINGEN

Emoties kunnen hoog oplopen. U bevindt zich in een creatieve periode en als u er op uit bent om zwanger te worden dan moet u de komende 2 weken gebruik maken van de invloed van de maan die uw vruchtbaarheid beïnvloedt.

KREEFT

U kunt vandaag met succes een aantal plannen wereldkundig maken. U zit op dezelfde golflengte met een partner. U zult er niet aan kunnen ontsnappen de aandacht te trekken, maar uw aantrekkingskracht is van plezierige aard.

LEEUW

Aan een slepende kwestie kan voortijdig een eind komen en daarmee wordt een periode afgesloten. Dat zal voor opluchting zorgen. Voor sommigen betekent deze mijlpaal het eind van een studie of andere schoolse betrokkenheid.

MAAGD

De kosmos zorgt voor licht op kwesties die verborgen bleven of onderdrukt. Een intiem moment kan een hoogtepunt bereiken. Vermijd onnodige stress over geld en maak geen ruzie met uw partner over normen en waarden.

WEEGSCHAAL

Nu de mogelijkheid bestaat van een overdaad aan informatie is het van belang uw aandacht te richten op datgene wat essentieel is. Onder invloed van de kosmos kan een relatie onder toenemende spanning komen te staan.

SCHORPIOEN

Er kan spanning ontstaan tussen u en uw collega’s. Hen de schuld geven van situaties die u ergeren, is niet de juiste weg. Wees degene die tolerantie en begrip aan de dag legt zodat de harmonie op de werkvloer terugkeert.

BOOGSCHUTTER

Overgevoeligheid kan vandaag een probleem zijn. Als u een gezin wilt stichten of uitbreiden, zorg dan dat u de komende twee weken voldoende tijd doorbrengt met uw partner, aangezien dit een vruchtbare periode is.

STEENBOK

Als u de afgelopen twee weken druk bezig was met uw carrière, is het nu weer tijd voor de eisen van uw privéleven. Kies prioriteiten, anders loopt u het risico te veel te willen doen. Een vastgoedkwestie kan veel aandacht opeisen.

WATERMAN

Houd rekening met een verhitte discussie en een of meerdere confrontaties, zeker als u iets zegt dat een familielid of collega tegen de haren in strijkt. Beheers uw drang om uw zegje te doen en probeer tactvol en diplomatiek te blijven.

VISSEN

De kosmos bemoeit zich met uw financiën, normen en waarden. Als u te maken had met macht en controle, is het tijd om erachter te komen waarbij u zich prettig voelt. Zoek binnen een intieme relatie naar de balans tussen geven en nemen.

